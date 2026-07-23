Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 do fan bình chọn: Cú sốc Vozinha và tranh cãi Messi Đội hình hay nhất World Cup 2026 do fan bình chọn gây sốc khi thủ thành Vozinha vượt qua Unai Simon, trong khi Lionel Messi vẫn áp đảo dù Argentina mất ngôi vương.

World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina trong trận chung kết kéo dài 120 phút. Tuy nhiên, khi những ánh đèn sân khấu dần tắt, một cuộc tranh luận mới lại bùng nổ xung quanh đội hình tiêu biểu do người hâm mộ bình chọn trên trang chủ FIFA.

Cú sốc ở vị trí gác đền: Vozinha đánh bại Unai Simon

Bất ngờ lớn nhất và cũng là điểm gây tranh cãi dữ dội nhất nằm ở vị trí thủ môn. Dù Unai Simon của Tây Ban Nha đã có một giải đấu xuất sắc, giành danh hiệu Găng tay vàng với thành tích giữ sạch lưới ấn tượng, anh vẫn không thể lọt vào đội hình trong mắt các cổ động viên.

Thay vào đó, Vozinha của Cape Verde đã tạo nên một cơn địa chấn khi nhận được gần 40% tổng số phiếu bầu. Thủ thành này trở thành biểu tượng cho tinh thần quật khởi của các đội bóng nhỏ tại kỳ World Cup lần này. Sự lựa chọn này cho thấy người hâm mộ ưu tiên những màn trình diễn mang tính cảm hứng và nỗ lực cá nhân vượt bậc hơn là những con số thống kê khô khan hay danh hiệu chính thức.

Sự thống trị của Tây Ban Nha và Pháp

Ở các tuyến còn lại, sự áp đảo của các cường quốc bóng đá châu Âu là điều dễ nhận thấy. Nhà tân vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên gồm Pedro Porro, Marc Cucurella và đặc biệt là Rodri - linh hồn trong lối chơi của "La Roja". Việc Rodri góp mặt là điều hiển nhiên, tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đang chia rẽ về việc liệu anh hay Lionel Messi mới thực sự xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu.

Dù dừng bước ở bán kết, đội tuyển Pháp vẫn chứng minh sức mạnh chiều sâu với 3 đại diện: trung vệ Dayot Upamecano, tiền vệ Michael Olise và siêu sao Kylian Mbappe. Sự xuất hiện của Olise cho thấy một thế hệ tài năng mới của bóng đá Pháp đã sẵn sàng tiếp bước các đàn anh.

Lionel Messi và những sự vắng mặt đáng tiếc

Lionel Messi, dù không thể giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vương, vẫn là cái tên không thể thay thế trong lòng người hâm mộ. Sự hiện diện của anh bên cạnh Erling Haaland và Kylian Mbappe tạo nên một hàng công trong mơ, kết hợp giữa kinh nghiệm bản lĩnh và sức trẻ bùng nổ.

Đội hình hay nhất World Cup 2026 do người hâm mộ bình chọn. Ảnh: FIFA.

Tuy nhiên, danh sách này cũng để lại nhiều nuối tiếc. Pau Cubarsi, cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu, đã không thể chen chân vào hàng thủ. Tương tự, Harry Kane - dù sở hữu lượng phiếu bầu rất cao - cũng vắng mặt trước sự cạnh tranh quá lớn từ Haaland. Đội hình chi tiết do người hâm mộ bình chọn bao gồm:

Thủ môn: Vozinha (Cape Verde).

Vozinha (Cape Verde). Hậu vệ: Pedro Porro (Tây Ban Nha), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Pháp), Marc Cucurella (Tây Ban Nha).

Pedro Porro (Tây Ban Nha), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Pháp), Marc Cucurella (Tây Ban Nha). Tiền vệ: Rodri (Tây Ban Nha), Michael Olise (Pháp), Jude Bellingham (Anh).

Rodri (Tây Ban Nha), Michael Olise (Pháp), Jude Bellingham (Anh). Tiền đạo: Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy), Lionel Messi (Argentina).

Kết quả bình chọn này một lần nữa khẳng định khoảng cách giữa góc nhìn của giới chuyên môn và cảm xúc của người hâm mộ. Trong khi FIFA đề cao tính hiệu quả và danh hiệu, các cổ động viên lại tôn vinh những giá trị giải trí và sức ảnh hưởng cá nhân trên sân cỏ.