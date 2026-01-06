Đội trưởng Doãn Ngọc Tân nghẹn ngào chia tay Thanh Hóa: Hồi kết của một chiến binh Sau tấm thẻ đỏ nghiệt ngã tại vòng 25 V.League 2025/26, thủ quân Doãn Ngọc Tân đã chính thức nói lời chia tay các đồng đội tại Thanh Hóa để chuẩn bị gia nhập Thể Công Viettel.

Vòng 25 V.League 2025/26 đã khép lại với một kịch bản đầy tính bi kịch đối với cá nhân Doãn Ngọc Tân. Tấm thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ tước đi cơ hội góp mặt trong trận đấu hạ màn mùa giải của anh, mà còn đánh dấu dấu chấm hết cho một hành trình đầy tự hào của người thủ lĩnh tận tụy trong màu áo đội bóng xứ Thanh.

Khoảnh khắc chia ly đầy xúc động trong phòng thay đồ

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tại phòng thay đồ của CLB Thanh Hóa đã chùng xuống bởi sự xúc động. Đứng trước những người đồng đội đã cùng mình trải qua bao thăng trầm, Ngọc Tân không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Anh nghẹn ngào phát biểu trước toàn đội: “Mùa giải tới, tôi không còn ở đây với anh em nữa. Cảm ơn tất cả vì quãng thời gian tuyệt vời vừa qua”.

Lời xác nhận này dù chưa phải là thông báo chính thức từ phía câu lạc bộ, nhưng nó là minh chứng cho việc một chương quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1994 đã khép lại. Dưới triều đại của mình tại Thanh Hóa, Ngọc Tân không chỉ là một cầu thủ; anh là biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Di sản của một "máy quét" tận tụy

Việc Doãn Ngọc Tân rời đi chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống mênh mông tại khu vực trung tuyến của sân Thanh Hóa. Trong những mùa giải qua, anh được ví như một "máy quét" không biết mệt mỏi, người luôn sẵn sàng thực hiện những pha đánh chặn quyết liệt để bảo vệ hàng phòng ngự. Khả năng đọc tình huống và nguồn năng lượng dồi dào giúp anh trở thành mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng.

Vai trò chuyên môn: Tiền vệ phòng ngự, giữ nhịp và thu hồi bóng hiệu quả.

Vai trò tinh thần: Đội trưởng, điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ.

Sự thăng tiến: Từ một cái tên ít người chú ý, anh đã nỗ lực không ngừng để đeo băng thủ quân và giành suất lên đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bến đỗ mới và thử thách mới

Dù các bên liên quan vẫn đang giữ kín thông tin, nhưng theo các nguồn tin uy tín, bến đỗ tiếp theo của Doãn Ngọc Tân được xác định là Thể Công Viettel. Việc gia nhập một đội bóng giàu tham vọng như Thể Công Viettel được xem là bước tiến lớn, giúp tiền vệ này có cơ hội cạnh tranh những danh hiệu cao quý hơn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Hành trình của Doãn Ngọc Tân tại Thanh Hóa có thể kết thúc bằng một tấm thẻ đỏ không mong muốn, nhưng nó không thể làm mờ nhạt đi những đóng góp vĩ đại của anh. Người hâm mộ xứ Thanh sẽ luôn nhớ về hình ảnh một số 12 lặng thầm, chuyên nghiệp và luôn cháy hết mình mỗi khi bước ra thảm cỏ. Một chương huy hoàng khép lại, mở ra một thử thách mới đầy hứa hẹn cho tiền vệ giàu năng lượng này tại môi trường mới.