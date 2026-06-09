Đội tuyển Algeria tại World Cup 2026: Sức mạnh của Cáo sa mạc và món nợ lịch sử Dưới sự dẫn dắt của Vladimir Petkovic, Algeria mang đến World Cup 2026 lối chơi tấn công rực lửa cùng quyết tâm đòi lại món nợ trước Áo sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi.

Đội tuyển Algeria bước vào World Cup 2026 với tư cách là một trong những ẩn số lớn nhất giải đấu, sở hữu thành tích ấn tượng với 21 chiến thắng sau 28 trận cùng hiệu suất ghi bàn đáng nể. Dù vẫn còn những hoài nghi về sức mạnh thực sự trước các đối thủ lớn, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đang sẵn sàng chứng minh bản lĩnh của một thế lực bóng đá Bắc Phi.

Algeria bị nghi ngờ khi dự World Cup 2026.

Chiến thuật biến ảo dưới thời Vladimir Petkovic

Sau kỷ nguyên của Djamel Belmadi, Algeria đã lột xác dưới bàn tay của Vladimir Petkovic. Chiến lược gia người Thụy Sỹ mang đến sự điềm tĩnh và tính chuyên nghiệp cao độ trong cách vận hành đội bóng. Algeria không còn bó buộc trong một sơ đồ cố định mà biến hóa linh hoạt giữa 4-4-2 và 4-3-3.

Điểm nhấn trong lối chơi của "Cáo sa mạc" là khả năng áp đặt thế trận thông qua kiểm soát bóng và sự dâng cao của các hậu vệ biên như Rayan Ait-Nouri. Tuy nhiên, bài học từ thất bại tại AFCON 2025 trước Nigeria vẫn còn đó, buộc Petkovic phải tinh chỉnh khả năng chống phản công và sự tập trung ở những thời điểm quyết định.

Sự kết hợp giữa di sản và tương lai

Riyad Mahrez, ở tuổi 35, vẫn là nhân vật trung tâm trong mọi kế hoạch tấn công. Dù không còn duy trì nền tảng thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút, cựu sao Manchester City vẫn sở hữu nhãn quan chiến thuật và những cú dứt điểm có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc.

Mahrez đóng vai trò thủ lĩnh của Algeria.

Bên cạnh kinh nghiệm của Mahrez, sự xuất hiện của Ibrahim Maza đang tạo nên một luồng sinh khí mới. Tài năng 20 tuổi này được giới chuyên môn ví như "Florian Wirtz của Algeria" nhờ khả năng xoay sở cực tốt trong không gian hẹp. Ở tuyến giữa, Hicham Boudaoui đóng vai trò là động cơ vĩnh cửu với quãng đường di chuyển trung bình lên tới 12km mỗi trận, giúp đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Món nợ lịch sử tại Gijon

Tâm điểm của Algeria tại vòng bảng World Cup 2026 chính là cuộc đối đầu với đội tuyển Áo. Đây không chỉ là một trận bóng đá thông thường mà là cơ hội để người Algeria thanh toán món nợ từ kỳ World Cup 1982. Khi đó, "nỗi nhục Gijon" giữa Tây Đức và Áo đã trực tiếp loại Algeria khỏi giải đấu một cách đầy tức tưởi.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ tại Bắc Mỹ cùng tiếng trống Darbuka đặc trưng, Algeria được kỳ vọng sẽ biến những ký ức đau buồn thành động lực để tiến sâu tại giải đấu năm nay. Đội hình giàu kỹ thuật và khát khao của Petkovic đang hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành ngựa ô tại kỳ World Cup lần này.