Đội tuyển Đức tại World Cup 2026: Sự lặng lẽ của một đế chế đang tìm lại bản sắc Không còn hào quang của một 'ông lớn' bất khả chiến bại, đoàn quân của Julian Nagelsmann hành quân đến World Cup 2026 với đầy rẫy những hoài nghi về sự đứt gãy thế hệ.

Đội tuyển Đức, đại diện duy nhất của châu Âu từng đăng quang trên đất châu Mỹ, đang bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 theo cách chưa từng thấy: trong sự lặng lẽ đến mức đáng kinh ngạc. Đoàn quân của Julian Nagelsmann không còn mang theo sự tự tin cao độ của một "cỗ xe tăng" lừng lẫy, mà thay vào đó là nỗ lực hàn gắn những vết nứt sâu sắc trong cấu trúc đội hình và tinh thần chiến đấu sau một thập kỷ sa sút.

Đội tuyển Đức của Julian Nagelsmann đối mặt với nhiều vấn đề.

Bóng ma quá khứ và sự đánh mất vị thế

Những ký ức huy hoàng tại Maracana năm 2014 giờ đây đã lùi xa, nhường chỗ cho nỗi ám ảnh về những thất bại liên tiếp. Kể từ sau đêm Rio de Janeiro lịch sử, bản sắc của một "ông lớn" trong làng túc cầu thế giới đã dần phai nhạt dưới thời Joachim Low và Hansi Flick. Thống kê chỉ ra một thực trạng phũ phàng: Đức chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong số 6 trận đấu gần nhất tại các kỳ World Cup.

Sự sa sút này không chỉ nằm ở kết quả tỷ số. Nó là hệ quả của một quá trình đánh mất sự lỳ lợm và kỷ luật vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Đức. Việc bị loại ngay từ vòng bảng tại Nga 2018 và Qatar 2022 đã giáng một đòn mạnh vào niềm tự hào của quốc gia từng 4 lần bước lên đỉnh thế giới.

Sự đứt gãy thế hệ và bài toán nhân sự

Vấn đề lớn nhất mà Julian Nagelsmann đang phải đối mặt chính là sự đứt gãy về mặt thế hệ. Việc chiến lược gia này buộc phải triệu tập Manuel Neuer ở tuổi 40 là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc trong việc tìm kiếm nhân tố kế cận xứng tầm. Bóng đá Đức dường như vẫn chưa thể bước qua kỷ nguyên của Toni Kroos, Mesut Ozil hay Thomas Muller.

Đáng chú ý, "xương sống" truyền thống của đội tuyển là Bayern Munich cũng đang trải qua giai đoạn chuyển giao. Việc câu lạc bộ này phụ thuộc vào các ngoại binh như Harry Kane hay Michael Olise đã khiến đội tuyển quốc gia thiếu đi một tiền đạo cắm thực thụ và một hàng phòng ngự ổn định theo phong cách Đức thuần túy.

Đội tuyển Đức không còn mạnh như trong quá khứ.

Canh bạc của Julian Nagelsmann

Tại World Cup 2026, Julian Nagelsmann đã chọn một cách tiếp cận khác biệt: hoàn toàn tách biệt đội bóng khỏi các tranh luận chính trị để tập trung tối đa vào chuyên môn. Đây được xem là bài học đắt giá rút ra từ sự xao nhãng tại Qatar, nơi những yếu tố ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của các cầu thủ.

Tuy nhiên, lực lượng trong tay Nagelsmann hiện đang rất mong manh do chấn thương. Jamal Musiala và Florian Wirtz – hai niềm hy vọng lớn nhất về sự sáng tạo – vẫn đang vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao. Trong bối cảnh Serge Gnabry vắng mặt, niềm tin đang được đặt vào những nhân tố mới như Assan Ouedraogo, cầu thủ 20 tuổi vừa được triệu tập khẩn cấp.

Khởi đầu mới tại Houston

Trận mở màn gặp Curacao tại Houston không chỉ là một trận đấu giành 3 điểm, mà còn là cơ hội để Đức tìm lại sự tự tin. Trên lý thuyết, khoảng cách giữa vị trí thứ 10 và 82 trên bảng xếp hạng FIFA là rất lớn. Tuy nhiên, sự đối đầu giữa sức trẻ của Nagelsmann và kinh nghiệm dày dạn của lão tướng Dick Advocaat bên kia chiến tuyến sẽ là một bài kiểm tra thú vị về bản lĩnh của Die Mannschaft.

Để khôi phục niềm tự hào, đội tuyển Đức cần nhiều hơn một chiến thắng trước đối thủ yếu. Họ cần chứng minh rằng tinh thần thép và đẳng cấp của một cường quốc bóng đá vẫn đang tồn tại trong thế hệ cầu thủ hiện tại. Với một đội hình đang được chắp vá, con đường tìm lại ánh hào quang xưa của người Đức chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai.