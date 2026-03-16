Thể thao Đội tuyển Malaysia 99% là sẽ chịu án phạt xử thua với tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam. Đội tuyển Malaysia 99% là sẽ chịu án phạt xử thua với tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam sau phát biểu tại trong buổi họp báo ở trụ sở FAM tại Kuala Lumpur vào sáng 16/3

Theo Điều 25 của Bộ luật kỷ luật AFC, hình phạt có thể bao gồm việc hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Điều 56 quy định các biện pháp kỷ luật đối với cầu thủ hoặc Liên đoàn, nhưng không trao quyền cho Ủy ban kỷ luật áp dụng những án phạt vượt quá khung quy định.

Dựa trên các quy định này, nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup. Cách đây không lâu, ông Windsor Paul đã khẳng định FAM sẽ không bị đình chỉ hoạt động.

Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia vào cuối tháng.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh rằng Ủy ban Kỷ luật phải đưa ra quyết định dựa hoàn toàn trên các quy định hiện hành, bởi mọi án phạt đều có thể bị kháng cáo.

Áp lực khẳng định vị thế trên sân cỏ

Bất chấp án phạt của Malaysia, Việt Nam buộc phải giành chiến thắng.

Thất bại 0-4 tại Bukit Jalil trước đó vẫn là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng một chiến thắng sòng phẳng tại Nam Định là cách duy nhất để xóa nhòa vết gợn này. Đội tuyển cần chứng minh rằng họ đi tiếp nhờ thực lực chuyên môn thay vì chỉ dựa vào phán quyết từ bàn giấy.

Bên cạnh đó, áp lực cũng đến từ sự kỳ vọng dành cho đội hình được coi là hùng hậu nhất trong những năm gần đây. Sự trở lại của những trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cùng phong độ cao của chân sút nhập tịch Xuân Son đang mang lại cho ông Kim nhiều lựa chọn chiến thuật tối ưu.

Mục tiêu tối thượng tại Thiên Trường

Để chuẩn bị cho màn tái đấu này, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập danh sách bao gồm những gương mặt ưu tú nhất. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Thiên Trường được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy tâm lý giúp các cầu thủ chơi bùng nổ. Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đang hoang mang sau án phạt, đây là thời điểm vàng để Việt Nam khẳng định sức mạnh áp đảo.

Nhìn chung, trận đấu ngày 31/3 tới không còn là cuộc đua giành vé, mà là lời khẳng định về vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục. Một chiến thắng thuyết phục sẽ là lời chào sân ấn tượng của thế hệ cầu thủ mới trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á tại Saudi Arabia.