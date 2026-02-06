Đội tuyển Morocco tại World Cup 2026: Sơ đồ biến ảo và điểm tựa Achraf Hakimi Với vị thế hạng 8 thế giới, Morocco bước vào World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mohamed Ouahbi cùng tham vọng tái hiện kỳ tích bán kết từ dàn sao đẳng cấp.

Bốn năm sau chiến tích vang dội tại Qatar, đội tuyển Morocco hành quân đến Bắc Mỹ với một vị thế hoàn toàn khác biệt. Không còn là đội bóng gây bất ngờ, "Sư tử Atlas" giờ đây gánh vác kỳ vọng chạm trần từ người hâm mộ. Đáng chú ý, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đã được thay đổi ngay sát thềm giải đấu lớn, khi Mohamed Ouahbi được bổ nhiệm thay thế Walid Regragui vào tháng 3.

Morocco sở hữu lối chơi cực kỳ khoa học.

Dấu ấn chiến thuật của tân thuyền trưởng Mohamed Ouahbi

Dù thời gian tiếp quản đội bóng ngắn ngủi, cựu thuyền trưởng U20 Morocco – người vừa đưa đội trẻ vô địch thế giới tại Chile – đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Dưới sự chèo lái của Ouahbi, Morocco duy trì mạch bất bại trước Ecuador và giành chiến thắng thuyết phục trước Paraguay.

Chiến lược gia này đang áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt, có khả năng chuyển đổi tức thì sang 4-2-2-2. Đây được xem là bệ phóng tối ưu để giải phóng không gian cho các ngôi sao tấn công, đồng thời duy trì cấu trúc phòng ngự khoa học vốn là bản sắc của đội bóng Bắc Phi.

Trục xương sống đẳng cấp thế giới

Mọi đường bóng của Morocco tại World Cup lần này vẫn xoay quanh thủ quân Achraf Hakimi. Hậu vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain, người vừa nâng cao danh hiệu Champions League, chính là biểu tượng lớn nhất cho sức mạnh và đẳng cấp của đội bóng.

Hakimi sẽ là điểm tựa cho Morocco.

Hỗ trợ cho Hakimi ở hành lang đối diện là Noussair Mazraoui. Sự đa năng của ngôi sao đang khoác áo Manchester United giúp hệ thống phòng ngự chuyển đổi trạng thái mượt mà, bọc lót hoàn hảo cho các tình huống dâng cao của đồng đội. Ở tuyến giữa, làn gió mới Neil El Aynaoui từ AS Roma mang lại sự cân bằng nhờ khả năng thu hồi bóng dũng mãnh và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Áp lực từ vị thế ông lớn và thử thách bảng C

Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA là sự thừa nhận xứng đáng nhưng cũng mang lại áp lực tâm lý nặng nề. Morocco không còn tư thế của một kẻ ngáng đường mà phải thi đấu như một ông lớn thực thụ. Ngoài ra, những dư âm từ trận chung kết AFCON đầy tranh cãi với Senegal cũng là thử thách về bản lĩnh mà thầy trò Ouahbi cần vượt qua.

Tại bảng C, Morocco sẽ đối đầu với Brazil, Scotland và Haiti. Sự tiếp sức từ khoảng 30.000 cổ động viên Morocco sinh sống tại New York, Massachusetts và Canada được kỳ vọng sẽ biến các sân vận động tại Bắc Mỹ thành "chảo lửa" rực rỡ sắc màu, tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục những cột mốc mới.