Đội tuyển Mỹ hạ Bosnia 2-0: Bản lĩnh vượt khó và tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 Vượt qua cú sốc thẻ đỏ của Folarin Balogun, đoàn quân của Mauricio Pochettino đánh bại Bosnia 2-0 để ghi tên vào vòng 1/8, khẳng định vị thế chủ nhà World Cup 2026.

Đội tuyển Mỹ đã chứng minh được bản lĩnh của một ứng viên tiềm năng tại World Cup 2026 khi vượt qua Bosnia và Herzegovina với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 32 đội. Dù phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối trận, các học trò của HLV Mauricio Pochettino vẫn giữ vững thành quả để chính thức bước tiếp vào vòng knock-out tiếp theo.

Bước ngoặt từ Folarin Balogun

Tại sân vận động San Francisco Bay Area, đội chủ nhà nhập cuộc với sự hưng phấn cao độ. Hệ thống chiến thuật của Pochettino vận hành trơn tru nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Weston McKennie và Tyler Adams. Đội tuyển Mỹ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, đẩy Bosnia vào thế chống đỡ vất vả ngay từ những phút đầu tiên.

Sự kiên trì của "The Stars and Stripes" cuối cùng đã được đền đáp ở phút 45. Trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Folarin Balogun đã chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới đối phương. Bàn thắng mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn về cả tỷ số lẫn tâm lý.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Folarin Balogun. (Ảnh: Getty Images)

Thử thách bản lĩnh khi thiếu người

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 64. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Balogun vì lỗi đạp chân đối thủ. Từ vị thế người hùng, tiền đạo thuộc biên chế Monaco bỗng chốc trở thành tội đồ, đặt đội nhà vào tình cảnh hiểm nghèo khi Bosnia bắt đầu dồn toàn lực tấn công.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc hệ thống phòng ngự của Mỹ cho thấy sự kỷ luật đáng kinh ngạc. Thủ thành Freese và các đồng đội đã hóa giải thành công những đợt lên bóng của đối thủ. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Mỹ còn tung ra đòn kết liễu ở phút 82. Malik Tillman thực hiện một cú đá phạt hàng rào đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc chết, ấn định chiến thắng 2-0 trong sự vỡ òa của khán giả tại Bay Area.

Đội hình ra sân của 2 đội. (Ảnh: BongDa.com.vn)

Thống kê trận đấu Mỹ vs Bosnia

Thông số Mỹ Bosnia Tỷ số 2 0 Số cú sút 12 8 Kiểm soát bóng 54% 46% Thẻ đỏ 1 0

Chiến thắng này không chỉ đưa Mỹ vào vòng 1/8 mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Thử thách tiếp theo của thầy trò Pochettino sẽ là đội tuyển Bỉ - một đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều về mặt đẳng cấp. Tuy nhiên, với đà hưng phấn và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, tuyển Mỹ đang sẵn sàng cho những bất ngờ lớn hơn tại kỳ World Cup lịch sử này.