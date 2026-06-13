Đội tuyển Mỹ sớm vươn lên dẫn trước Paraguay nhờ bàn phản lưới tại World Cup 2026 Phút thứ 7 trận ra quân tại Los Angeles, đội tuyển Mỹ đã có lợi thế lớn trước Paraguay sau pha xử lý lóng ngóng của Bobadilla, mở ra thế trận đầy chủ động cho chủ nhà.

Đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại chiến dịch World Cup 2026 trên sân nhà khi sớm vươn lên dẫn trước đối thủ Paraguay. Bước ngoặt đến từ một pha phản lưới nhà đầy bất ngờ ngay tại Los Angeles, giúp đoàn quân xứ cờ hoa nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn ngay trong trận ra quân.

Tuyển Mỹ đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới.

Sức ép nghẹt thở và sai lầm của đối thủ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Mỹ đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 7, áp lực của đội chủ nhà đã cụ thể hóa thành bàn thắng sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản. Weston McKennie là người khởi xướng với đường chuyền tinh tế xé toang hàng phòng ngự Paraguay để tìm đến Christian Pulisic bên cánh trái.

Sau nhịp phối hợp nhanh, bóng được trả ngược lại cho McKennie trong vòng cấm. Trong nỗ lực thực hiện pha căng ngang cho Balogun đang băng vào, đường bóng của McKennie đã chạm trúng chân Bobadilla. Hậu vệ của Paraguay, trong đà lùi về bọc lót, đã không kịp phản ứng và vô tình đưa bóng vào lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội khách.

Phân tích chiến thuật: Lợi thế từ sự cơ động

Dù bàn thắng mang yếu tố may mắn, giới chuyên gia nhận định đây là kết quả tất yếu từ cách tiếp cận trận đấu đầy tốc độ của tuyển Mỹ. Việc bố trí Pulisic và Balogun di chuyển rộng đã khiến hệ thống phòng ngự của Paraguay liên tục bị xáo trộn.

Phân tích về bước ngoặt này, chuyên gia Ron Walker của Sky Sports nhấn mạnh: "Đội tuyển Mỹ đã cho thấy sự lợi hại ở 1/3 cuối sân ngay từ đầu trận với sự cơ động của các mũi nhọn tấn công. Bàn thắng mở tỷ số này có ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với kịch bản của trận đấu."

Việc phải nhận bàn thua sớm buộc Paraguay phải thay đổi kế hoạch, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đây được xem là kịch bản lý tưởng cho đội chủ nhà, bởi khi trận đấu trở nên cởi mở hơn, các cầu thủ tốc độ như Pulisic sẽ có thêm không gian để thực hiện những pha bứt tốc trừng phạt đối thủ. Sự chủ động trong lối chơi đang giúp tuyển Mỹ hiện thực hóa những tính toán chiến thuật mà ban huấn luyện đã đề ra cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.