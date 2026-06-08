Đội tuyển Pháp chạm trán Bắc Ireland: Tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026 Sau thất bại bất ngờ trước Bờ Biển Ngà, đoàn quân của HLV Didier Deschamps quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng tại Stade Pierre-Mauroy trong trận giao hữu then chốt.

Đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Bắc Ireland tại sân vận động Stade Pierre-Mauroy vào lúc 02h10 ngày 9/6 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là màn tổng duyệt về mặt chiến thuật mà còn là cơ hội để "Les Bleus" lấy lại sự tự tin sau cú sẩy chân bất ngờ 1-2 trước Bờ Biển Ngà mới đây.

Sức ép từ vị thế ứng cử viên vô địch

Dù vừa đứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, vị thế của nhà đương kim Á quân thế giới vẫn không hề bị lung lay. Trước đó, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi dễ dàng dẫn đầu bảng D vòng loại khu vực châu Âu. Tuy nhiên, trận thua Bờ Biển Ngà đã bộc lộ những lỗ hổng nhất định khi đội hình bị xáo trộn quá lớn.

HLV Deschamps dự kiến sẽ xoay tua đội hình.

Phía bên kia chiến tuyến, Bắc Ireland đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Michael O'Neill sau khi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với đội hình có độ tuổi trung bình cực trẻ (chỉ 22.1 tuổi), đại diện từ vương quốc Anh vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu trước Guinea. Dù vậy, phong độ phập phù với 3 thất bại trong 6 trận gần nhất khiến họ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với chủ nhà.

Bài toán nhân sự và thử nghiệm chiến thuật

HLV Didier Deschamps dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm để tìm ra bộ khung tối ưu nhất cho hành trình tại Bắc Mỹ. Các trụ cột vừa tham dự chung kết UEFA Champions League như William Saliba hay nhóm cầu thủ PSG nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi. Đây là thời điểm vàng để những nhân tố như Ibrahima Konate, Maghnes Akliouche hay Marcus Thuram chứng minh năng lực nhằm cạnh tranh suất đá chính.

Đội khách Bắc Ireland hành quân tới Pháp mà không có sự phục vụ của hậu vệ Tom Atcheson do án treo giò. HLV Michael O'Neill buộc phải đặt niềm tin vào Trai Hume để gia cố hàng thủ trước sức tấn công mãnh liệt từ phía đối phương.

Chiến thuật: Sự áp đặt và khối block phòng ngự

Về mặt chiến thuật, Pháp dự kiến vận hành sơ đồ 4-3-3 với thiên hướng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bộ ba tiền vệ Tchouameni, Akliouche và Cherki sẽ đóng vai trò bệ phóng, luân chuyển bóng nhanh ra biên để tận dụng sự đột biến từ Olise và Kylian Mbappe. Khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh vẫn là vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng áo lam.

Ngược lại, Bắc Ireland sẽ trung thành với sơ đồ 3-4-2-1, chủ động thiết lập khối block phòng ngự tầm thấp. Với nguồn năng lượng dồi dào từ các cầu thủ trẻ, họ sẽ cố gắng pressing ở khu vực giữa sân và chờ đợi cơ hội từ những đường chuyền dài vượt tuyến hướng tới vị trí của trung phong Reid.

Mbappe có thêm cơ hội để "tập bắn" trước khi đến với World Cup.

Ngôi sao hội tụ: Tiêu điểm Kylian Mbappe

Mọi ánh nhìn tại Stade Pierre-Mauroy chắc chắn sẽ đổ dồn về Kylian Mbappe. Thủ quân của tuyển Pháp không chỉ là biểu tượng về chuyên môn mà còn là người dẫn dắt tinh thần cho toàn đội. Tốc độ và bản năng sát thủ của siêu sao này sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự còn non kinh nghiệm của Bắc Ireland. Mbappe đang khát khao ghi bàn để tạo đà tâm lý hưng phấn nhất trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup.

Thống kê đáng chú ý

Thông số Đội tuyển Pháp Đội tuyển Bắc Ireland Thành tích đối đầu 3 thắng 0 thắng Số bàn thắng ghi được 9 1 Phong độ (6 trận gần nhất) 5 thắng, 1 thua 2 thắng, 1 hòa, 3 thua

Dựa trên sự chênh lệch quá lớn về trình độ và lịch sử đối đầu (Pháp toàn thắng cả 3 lần chạm trán trong quá khứ), một chiến thắng đậm đà dành cho thầy trò Didier Deschamps là kịch bản đã được dự báo trước. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa tỷ số, mà còn là lời khẳng định sức mạnh của ứng cử viên số một cho ngôi vương thế giới trước ngày lên đường.

Dự đoán kết quả: Pháp 3-0 Bắc Ireland