Đội tuyển Qatar tại World Cup 2026: Rũ bỏ áp lực chủ nhà và tham vọng của Julen Lopetegui Dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui, Qatar bước vào World Cup 2026 với tâm thế mới, tập trung vào chiều sâu chiến thuật và khát vọng xóa nhòa ký ức buồn năm 2022.

Đội tuyển Qatar tiến tới World Cup 2026 với một lợi thế tâm lý mà họ không có được bốn năm trước: sự tự do. Không còn gánh nặng của một quốc gia đăng cai, "The Maroons" giờ đây tập trung hoàn toàn vào chuyên môn dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm Julen Lopetegui.

Qatar không còn mang trọng trách chủ nhà cho kỳ World Cup 2026.

Hành trình nhọc nhằn và dấu ấn Lopetegui

Quá trình chuẩn bị của Qatar cho chiến dịch Bắc Mỹ không hề bằng phẳng. Những biến động địa chính trị khiến các trận giao hữu quan trọng với Serbia và Argentina bị hủy bỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch thử nghiệm nhân sự của HLV Lopetegui kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5/2025.

Dù chỉ giành được 1 chiến thắng trong 11 trận trước thềm giai đoạn nước rút, cựu thuyền trưởng Real Madrid vẫn giúp Qatar lách qua khe cửa hẹp. Kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4 đầy khó khăn, tấm vé đến World Cup chỉ thực sự được đảm bảo sau trận hòa 0-0 với Oman và chiến thắng kịch tính 2-1 trước UAE.

Phân tích chiến thuật: Củng cố hàng thủ là ưu tiên số một

Kế thừa di sản từ những người tiền nhiệm gốc bán đảo Iberia như Felix Sanchez và Carlos Queiroz, Lopetegui đang định hình hệ thống 4-2-3-1 cho Qatar. Bài học từ thất bại chóng vánh sau 31 phút ở trận khai mạc năm 2022 vẫn còn đó, buộc đội bóng vùng Vịnh phải ưu tiên sự chặt chẽ.

Con số 24 bàn thua sau 10 trận vòng loại là lời cảnh báo đanh thép cho hàng thủ Qatar. Tại bảng B, trước các đối thủ giàu thể lực như Canada, Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina, Lopetegui dự kiến sẽ triển khai lối chơi thực dụng, lùi sâu đội hình và tận dụng tối đa các tình huống cố định để gây bất ngờ.

Julen Lopetegui từng bị Tây Ban Nha sa thải ở World Cup 2018.

Sức mạnh từ sự kết hợp thế hệ

Với Lopetegui, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là sự bù đắp cho biến cố bị sa thải ngay trước thềm World Cup 2018 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Niềm tin của ông được đặt vào những cá nhân kiệt xuất như Akram Afif – ngôi sao đang khao khát khẳng định giá trị ở sân chơi lớn nhất hành tinh sau hai kỳ Asian Cup rực rỡ.

Bên cạnh kinh nghiệm của lão tướng 36 tuổi Boualem Khoukhi, Qatar đang trình làng những tài năng trẻ triển vọng như Mohamed al-Mannai. Tiền vệ 22 tuổi gốc Tunisia này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tranh chấp mạnh mẽ cho khu trung tuyến.

Thách thức tại Bắc Mỹ

Khác với không khí lễ hội tại Doha bốn năm trước, Qatar sẽ phải đối mặt với sự đơn độc trên khán đài tại các sân vận động ở San Francisco hay Seattle. Cộng đồng người Qatar tại Mỹ và Canada khá khiêm tốn, đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải tự tạo ra động lực từ chính khát khao của mình.

Vượt qua những rào cản về cơ sở hạ tầng và bối cảnh ngoại giao phức tạp, Qatar đến với giải đấu bằng một tuyên ngôn mạnh mẽ từ Lopetegui: "Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả để người hâm mộ cảm thấy tự hào". Mục tiêu của họ không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà là chứng minh rằng bóng đá Qatar có thể đứng vững trên đôi chân của mình khi không còn điểm tựa sân nhà.