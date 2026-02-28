Đội tuyển Việt Nam bỏ FIFA Days tháng 6: Quyết định vì mục tiêu vàng AFF Cup Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik thống nhất không tập trung đội tuyển vào tháng 6/2026 nhằm ưu tiên lịch thi đấu V-League và giữ sức cho AFF Cup.

Trong một quyết định mang tính chiến lược nhằm đảm bảo sự ổn định cho bóng đá quốc nội và nền tảng thể lực của các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Kim Sang-sik đã thống nhất không tập trung đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 6/2026. Đây được xem là bước đi cần thiết để giải quyết bài toán lịch thi đấu đang ở giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải.

Xung đột lịch thi đấu và ưu tiên cho giải quốc nội

Theo lịch trình từ FIFA, loạt trận giao hữu quốc tế chính thức sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 9/6/2026. Tuy nhiên, thời điểm này trùng khớp với giai đoạn hạ màn đầy kịch tính của V-League 2025/26. Cụ thể, hai vòng đấu cuối cùng (vòng 25 và 26) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/5 và 7/6. Ngay sau đó, trận chung kết Cúp Quốc gia cũng được ấn định tổ chức trước ngày 15/6.

Việc xen ngang một đợt tập trung đội tuyển vào thời điểm các câu lạc bộ đang dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch và trụ hạng là phương án thiếu khả thi. Nếu tập trung, các tuyển thủ sẽ phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, dẫn đến nguy cơ quá tải và chấn thương trước khi bước vào các giải đấu lớn hơn.

Chiến dịch AFF Cup 2026 và bài toán thể lực

Mùa giải 2025/26 của bóng đá Việt Nam vốn đã chịu nhiều tác động khi phải tạm dừng nhiều lần để phục vụ các đợt tập trung cho vòng loại Asian Cup, SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026. Do đó, việc nhường quỹ thời gian tháng 6 để V-League kết thúc trọn vẹn trước khi World Cup 2026 khởi tranh (ngày 11/6) là lựa chọn hợp lý nhất cho tất cả các bên.

Đáng chú ý, quyết định này còn phục vụ mục tiêu tối thượng trong năm của bóng đá Việt Nam: AFF Cup 2026. Giải đấu số 1 khu vực sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Bằng việc bỏ qua đợt tập trung tháng 6, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có một quãng nghỉ quý giá sau một mùa giải kéo dài và mệt mỏi.

Phân tích từ góc độ chuyên môn

Từ góc độ của HLV Kim Sang-sik, việc không tập trung trong ngắn hạn vào tháng 6 giúp ông có cái nhìn toàn diện hơn về phong độ của các cầu thủ ở giai đoạn quyết định tại CLB. Điều này quan trọng hơn việc tham gia một vài trận giao hữu với đội hình không đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Về mặt thể lực: Cầu thủ có khoảng 1 tháng để phục hồi và chuẩn bị điểm rơi phong độ cho AFF Cup.

Về mặt chiến thuật: Ban huấn luyện có thêm thời gian để phân tích dữ liệu từ cả mùa giải V-League trước khi đưa ra danh sách triệu tập cuối cùng.

Về mặt tâm lý: Giảm bớt áp lực thành tích từ các trận giao hữu tích lũy điểm số FIFA để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu vô địch Đông Nam Á.

Có thể thấy, dù ĐT Việt Nam lỡ cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng thế giới trong tháng 6, nhưng đổi lại, đội bóng sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sung mãn nhất cho hành trình đòi lại ngai vàng AFF Cup vào tháng 7 tới.