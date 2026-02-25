Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội nhận 26 điểm FIFA và áp sát Top 16 châu Á Nhờ phán quyết từ CAS về vụ nhập tịch của Malaysia, Việt Nam có thể được xử thắng 3-0, qua đó tăng vọt thứ hạng và mở ra cơ hội dự AFC Nations League Nhóm A.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội thực hiện bước tiến lớn trên bảng xếp hạng FIFA nhờ diễn biến pháp lý mới nhất liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Nếu Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên án phạt đối với Malaysia vì sai phạm trong nhập tịch cầu thủ, "Những chiến binh Sao vàng" sẽ được cộng thêm số điểm đáng kể.

Phán quyết từ CAS và nguy cơ bị xử thua của Malaysia

Ngày 24/2, CAS đã chính thức bắt đầu phiên xét xử vụ kháng cáo của FAM về việc FIFA xử phạt liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Theo các báo cáo từ truyền thông khu vực, Liên đoàn Bóng đá Malaysia dường như đã lường trước kết quả bất lợi và chỉ đang nỗ lực tìm cách giảm nhẹ án phạt cho các cá nhân liên quan. Dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào sáng ngày 27/2.

Việt Nam có thể được hưởng lợi khi Malaysia nhận án phạt.

Trong trường hợp CAS bác bỏ kháng cáo của FAM, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xử thua Malaysia trong các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 có sự góp mặt của các cầu thủ không hợp lệ. Đáng chú ý, kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được điều chỉnh từ tỷ số thua 0-4 thành thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Kịch bản tăng vọt trên bảng xếp hạng FIFA

Dựa trên công thức tính điểm của FIFA, việc điều chỉnh kết quả này mang lại lợi thế kép cho đội tuyển Việt Nam. Theo phân tích từ Asean Football, Việt Nam dự kiến sẽ nhận tổng cộng 26 điểm. Trong đó, 14 điểm được khôi phục từ việc xóa bỏ kết quả trận thua trước đó và 12 điểm cộng thêm nhờ được tính kết quả thắng trận.

Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam sẽ nâng tổng quỹ điểm từ 1.189,51 lên 1.215,51 điểm. Thứ hạng thế giới của đội bóng áo đỏ dự kiến nhảy vọt từ vị trí 108 lên hạng 103. Đây là bước đệm quan trọng giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và cải thiện vị thế trong các đợt bốc thăm quốc tế.

Ý nghĩa chiến lược đối với lộ trình AFC Nations League

Việc thăng hạng không chỉ có ý nghĩa về mặt hình ảnh mà còn mang tính chiến lược trong hệ thống thi đấu mới của châu lục. AFC dự kiến áp dụng giải đấu AFC Nations League, nơi 16 đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á sẽ được xếp vào Nhóm A – phân hạng cao nhất để thi đấu với những cường quốc bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.

Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 19 tại châu Á. Nếu kịch bản xử thắng diễn ra, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 18, chỉ còn cách vị trí thứ 16 của Thái Lan chưa đầy 30 điểm. Mục tiêu lọt vào nhóm tinh hoa của châu lục hoàn toàn khả thi nếu đội tuyển duy trì phong độ ổn định tại các đợt tập trung FIFA Days tiếp theo.