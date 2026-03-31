Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội trở lại Top 100 FIFA nếu đánh bại Malaysia Thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ hội lớn bứt phá trên bảng xếp hạng thế giới và cải thiện vị thế nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027 nếu giành chiến thắng trước Malaysia.

Chiến thắng trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam chính thức trở lại Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau giai đoạn biến động, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước vận hội lớn để khẳng định lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Việt Nam có thể cải thiện đáng kể vị thứ trên BXH nếu thắng Malaysia.

Cơ hội từ sự sảy chân của các đối thủ trực tiếp

Sau trận thắng Bangladesh vào ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,38 điểm, nâng tổng số điểm tích lũy lên 1.216 và tạm giữ vị trí thứ 103 thế giới. Khoảng cách hiện tại giữa "Những chiến binh sao vàng" và đội xếp thứ 100 là Mozambique chỉ còn khoảng 8 điểm.

Đáng chú ý, cánh cửa lọt vào nhóm 100 đội dẫn đầu đang rộng mở hơn bao giờ hết khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trinidad & Tobago vừa nhận thất bại 1-4 trước Venezuela tại FIFA Series. Kết quả này khiến đại diện vùng Caribe tụt 5 bậc xuống vị trí 102, xếp ngay phía trên Việt Nam. Bên cạnh đó, các đối thủ khác như Tajikistan hay Luxembourg cũng đang có điểm số vô cùng sát sao, tạo điều kiện cho một cuộc bứt phá ngoạn mục.

Bài toán 9,75 điểm và mục tiêu kép của HLV Kim Sang Sik

Theo tính toán từ giới chuyên môn, một chiến thắng trước Malaysia vào lúc 19h ngày 31/3 sẽ mang về cho tuyển Việt Nam thêm 9,75 điểm. Nếu các đối thủ xếp trên tiếp tục sảy chân, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể cán đích trong Top 100 thế giới. Đây sẽ là bước tiến đáng kể sau khi đội tuyển từng rơi xuống vị trí 119 vào tháng 10/2024.

Việc trở lại Top 100 không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có tác động chiến lược đến tương lai. Cụ thể:

Cải thiện nhóm hạt giống: Giúp Việt Nam có vị trí thuận lợi hơn trong lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, tránh được các đối thủ quá mạnh ở vòng bảng.

Đòi lại món nợ cũ: Trận đấu là dịp để toàn đội thanh toán sòng phẳng thất bại 0-4 ở lượt đi trước chính đối thủ Malaysia.

Tạo đà tâm lý: Một thứ hạng tốt trong Top 100 sẽ củng cố niềm tin cho người hâm mộ và tạo động lực cho các cầu thủ trẻ dưới triều đại mới.

Nhìn chung, trận tái đấu với Malaysia không chỉ là một cuộc đối đầu vì điểm số tại vòng loại châu lục, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau một năm đầy thử thách. Với phong độ đang lên và những lợi thế khách quan từ các đối thủ, mục tiêu trở lại vị thế vốn có đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang Sik.