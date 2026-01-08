Đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 Singapore: HLV Kim Sang Sik bị đồng nghiệp 35 tuổi hóa giải Trận hòa 0-0 trước Singapore tại Mỹ Đình phơi bày hạn chế tấn công của Đội tuyển Việt Nam, đẩy HLV Kim Sang Sik vào thế khó trước trận gặp Indonesia.

Trận hòa 0-0 giữa Đội tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 mang đến hai trạng thái cảm xúc trái ngược trên sân Mỹ Đình. Dù nắm giữ mọi ưu thế từ khán giả nhà, phong độ hưng phấn cho đến thể lực vượt trội, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, chấp nhận 1 điểm đắng ngắt không khác gì một thất bại.

ĐT Việt Nam chấp nhận chia điểm dù bị đánh giá cao.

Sự bế tắc trong phương án tấn công của HLV Kim Sang Sik

Bước vào cuộc đối đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc tung ra sân dàn hỏa lực được xem là mạnh nhất. Tuy nhiên, tất cả ưu thế của đội chủ nhà đều trở nên vô nghĩa trước hệ thống phòng ngự được tổ chức khoa học của Singapore. Xuyên suốt 90 phút, lối chơi tấn công của Đội tuyển Việt Nam phơi bày nhiều hạn chế khi quá phụ thuộc vào các tình huống dạt biên và tạt cánh, hoàn toàn thiếu đi những đường chuyền đột biến ở trung lộ.

Nhân tố trẻ Nguyễn Đình Bắc, người vừa tỏa sáng với cú hat-trick ở trận đấu trước, đã có một ngày thi đấu dưới sức. Tiền đạo này bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn và phải rời sân ngay từ phút 41. Càng về cuối trận, sự vội vàng cùng áp lực tâm lý càng khiến các học trò của ông Kim xử lý thiếu chính xác trong những khoảnh khắc quyết định.

Dấu ấn chiến thuật từ phân tích dữ liệu của HLV Gavin Lee

Ở phía bên kia chiến tuyến, kết quả này là chiến tích chiến thuật rực rỡ của HLV Gavin Lee. Chiến lược gia sinh năm 1990, nhà cầm quân 35 tuổi trẻ nhất lịch sử giải đấu, đã mang đến cho bóng đá Việt Nam một bài học đắt giá về tính thực dụng và sự chuẩn bị bài bản dựa trên phân tích dữ liệu.

Đội bóng của HLV Gavin Lee đang thể hiện ấn tượng ở ASEAN Cup.

Nhận diện chính xác thói quen đá biên của Việt Nam, HLV Gavin Lee chỉ đạo các học trò duy trì cự ly đội hình cực kỳ chặt chẽ, chủ động thu hẹp tối đa khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ. Singapore áp sát quyết liệt ngay khi bóng qua vạch giữa sân, đồng thời sẵn sàng thực hiện các pha phạm lỗi chiến thuật từ xa để bẻ gãy quán tính lên bóng của đội chủ nhà. Sự kỷ luật đó giúp Singapore bảo toàn 1 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A với 7 điểm và mở toang cánh cửa vào bán kết.

Thử thách chồng chất trước chuyến làm khách tại Indonesia

Trận hòa này đẩy HLV Kim Sang Sik vào một đêm mất ngủ trước chuyến di chuyển sang Indonesia ngay trong sáng ngày 1/8. Không chỉ đau đầu tìm lời giải cho bài toán dứt điểm bế tắc, ông Kim còn đối mặt với sức ép về mặt thời gian khi toàn đội chỉ có duy nhất một buổi tập rèn quân trên đất khách trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 3/8 tại Pakansari.

Những tính toán nhân sự dài hạn, như việc thử nghiệm trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt để đối phó với chân sút Michell Baker bên phía Indonesia, đành phải gạt sang một bên. Trong thế không còn quyền tự quyết tuyệt đối, Việt Nam buộc phải hướng tới một kết quả có lợi trước Indonesia thay vì mạo hiểm với các phương án mới. Nhanh chóng mổ xẻ và khắc phục những hạn chế trong khâu tổ chức tấn công chính là chìa khóa để HLV Kim Sang Sik cùng các học trò vượt qua thử thách lớn phía trước.