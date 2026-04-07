Đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp khiến báo Thái Lan chấn động Thầy trò HLV Kim Sang-sik thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với chuỗi 13 trận toàn thắng, vượt xa thành tích lịch sử của Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam vừa thiết lập kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của Những chiến binh sao vàng mà còn khiến truyền thông Thái Lan phải ngả mũ thán phục trước sức mạnh đáng gờm của đối thủ.

ĐT Việt Nam đang có thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VTC News

Hành trình tạo nên kỷ lục 13 trận thắng vô tiền khoáng hậu

Tờ Thai Live, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, đã dùng từ "chấn động" để mô tả về mạch trận thăng hoa của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chuỗi kỷ lục này bắt đầu từ chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2024, tạo tiền đề cho sự thống trị tuyệt đối của tuyển Việt Nam trong khu vực.

Trên hành trình lên ngôi vô địch, Đội tuyển Việt Nam đã lần lượt vượt qua những đối thủ duyên nợ nhất là Singapore và Thái Lan ở cả hai lượt trận bán kết và chung kết. Sức mạnh này tiếp tục được duy trì tại vòng loại Asian Cup 2027 với 6 chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ Malaysia, Lào và Nepal. Mới đây nhất, thắng lợi giòn giã 3-1 trước Malaysia trên sân Thiên Trường đã chính thức nâng con số 13 lên bảng vàng lịch sử.

Vượt xa những tượng đài trong quá khứ

Để thấy được tầm vóc của kỷ lục này, cần nhìn lại những số liệu thống kê trong quá khứ. Ngay cả dưới thời HLV Park Hang-seo – giai đoạn được coi là hoàng kim của bóng đá Việt Nam – đội tuyển cũng chỉ đạt mạch 6 trận thắng liên tiếp. Thống kê của các cường quốc bóng đá khu vực cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể so với cột mốc hiện tại:

Đội tuyển Giai đoạn Số trận thắng liên tiếp Việt Nam (HLV Kim Sang-sik) 2024 - Hiện tại 13 Thái Lan 1995 - 1996 9 Indonesia 1968 - 1969 9 Singapore 2004 - 2005 9 Việt Nam (HLV Park Hang-seo) 2018 - 2019 6

Tờ Thai Live nhận định, thành công này không chỉ phản ánh năng lực cá nhân xuất sắc mà còn cho thấy sự hiệu quả trong hệ thống chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik đang áp dụng. Việc duy trì phong độ ổn định qua nhiều giải đấu chứng minh đội tuyển đang sở hữu một bộ khung vững chắc và bản lĩnh thi đấu ngày càng được tôi luyện.

Nền tảng cho những mục tiêu vươn tầm châu lục

Mạch thắng kỷ lục này đang là cú hích tinh thần cực lớn cho đội tuyển trước thềm những thử thách quan trọng trong tương lai. Phía trước thầy trò ông Kim là AFF Cup vào tháng 7, FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và đặc biệt là Vòng chung kết Asian Cup 2027 vào đầu năm tới.

Với lịch thi đấu thuận lợi và sự tự tin đang lên cao, chuỗi trận toàn thắng của Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể được kéo dài thêm. Nhìn chung, đây không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà là lời khẳng định về một chu kỳ thành công mới của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.