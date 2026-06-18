Đội tuyển Việt Nam lột xác với dàn sao cao trên 1,80m: Indonesia lo ngại kịch bản không chiến Truyền thông Indonesia ngỡ ngàng trước chiều cao vượt trội của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, đặc biệt là dàn thủ môn có thông số trung bình lên tới 1,89m.

Trong nhiều thập kỷ, điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam khi bước ra sân chơi khu vực thường nằm ở thể hình và sức mạnh va chạm. Tuy nhiên, dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, một cuộc cách mạng về thể chất đang âm thầm diễn ra, biến đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những tập thể có hình thể ấn tượng nhất lịch sử trước thềm AFF Cup 2026.

Thông số gây sốc: Hơn một nửa đội hình cao trên 1,80m

Nhìn vào danh sách 28 cái tên vừa được triệu tập, truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, đã không khỏi bất ngờ. Tờ Bola Sport của xứ vạn đảo nhận định đây là một thông số "gây sốc" đối với một đội bóng Đông Nam Á vốn không lạm dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Âu.

Cụ thể, có tới 15 cầu thủ trong danh sách hội quân sở hữu chiều cao từ 1,80m trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 53% quân số của HLV Kim Sang-sik có lợi thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp tầm cao. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt con số, mà còn là tín hiệu cho thấy sự thay đổi về tư duy tuyển chọn nhân sự, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng tốt để thực hiện các ý đồ chiến thuật hiện đại.

Truyền thông Indonesia e ngại ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026. Ảnh: VFF

Bức tường thành 1,89m và ưu thế trong khu vực cấm địa

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình "khổng lồ" này nằm ở vị trí gác đền. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu bộ ba thủ môn có chiều cao trung bình lên tới 1,89m – một con số tiệm cận với tiêu chuẩn của các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Thủ môn Chiều cao Trần Trung Kiên 1,91m Patrik Lê Giang 1,88m Đặng Văn Lâm 1,88m Trung bình 1,89m

Với Trần Trung Kiên (1,91m) cùng hai cái tên dày dạn kinh nghiệm là Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm, khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành "vùng cấm" đối với mọi nỗ lực không chiến của đối thủ. Sự xuất hiện của những người gác đền có sải tay dài và khả năng làm chủ không gian tốt sẽ giúp các hậu vệ giảm bớt áp lực trong các tình huống bóng chết.

Toan tính chiến thuật cho ngôi đầu bảng A

Sự dè chừng từ báo giới Indonesia là hoàn toàn có cơ sở khi hai đội nằm chung bảng A tại AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8). Trong bối cảnh Indonesia đang ồ ạt nhập tịch các cầu thủ từ Hà Lan để cải thiện thể hình, việc Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ nội và Việt kiều có thể hình tương đương đã trực tiếp làm phá sản lợi thế mà đội bóng xứ vạn đảo đang theo đuổi.

Giới chuyên môn nhận định, trận đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định ngôi vị dẫn đầu. Mục tiêu tối thượng của cả hai là giành vị trí nhất bảng A để tránh phải đụng độ sớm với Thái Lan – đương kim vô địch và là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu – tại vòng bán kết.

Việc chú trọng nâng cấp sức mạnh thể chất cho thấy HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị rất kỹ cho những cuộc đối đầu đòi hỏi tính va chạm cao. Không còn là những cầu thủ nhỏ con, khéo léo đơn thuần, đội tuyển Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa kỹ thuật và một nền tảng thể hình đủ sức áp chế các đối thủ trong khu vực.