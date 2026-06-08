Đội tuyển Việt Nam rộng cửa nhất bảng A ASEAN Cup 2026 và sức ép bủa vây Indonesia Thầy trò HLV Kim Sang-sik thong dong chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, trong khi Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại sớm trước đối thủ Singapore.

Cục diện bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) đang tiến tới những diễn biến kịch tính ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn để bảo vệ ngôi đầu bảng và đi tiếp, các đối thủ cạnh tranh như Indonesia lại rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: VFF

Bài toán tính toán lực lượng của HLV Kim Sang-sik

Trở lại tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sau một ngày nghỉ ngơi, không khí trong đội bóng diễn ra tương đối thoải mái. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Trên lý thuyết, kịch bản duy nhất khiến thầy trò ông Kim Sang-sik bị loại là để thua Campuchia với tỷ số 0-9, đồng thời Indonesia thắng Singapore. Đây được coi là điều gần như không thể xảy ra.

Nhằm chuẩn bị cho vòng bán kết, ban huấn luyện đã chủ động giảm khối lượng vận động, tập trung rèn luyện các phương án phối hợp tấn công. Đáng chú ý, trong buổi tập chiều 5/8, bộ đôi thủ môn Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm cùng hai nhân tố quan trọng Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc phải tập theo giáo án hồi phục riêng. Ban huấn luyện xác nhận đây chỉ là biện pháp bảo toàn thể lực sau màn dắt sức trước Indonesia, hoàn toàn không có chấn thương nghiêm trọng. Điều này mở ra khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện xoay tua đội hình mạnh mẽ ở trận đấu hạ màn bảng A.

Hoàng Hên là một trong những mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Màn va chạm truyền thông và tâm điểm Đỗ Hoàng Hên

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến thắng 3-0 ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Pakansari trước Indonesia vẫn tiếp tục tạo ra những dư sóng. Trận thắng này không chỉ mang lại lợi thế điểm số mà còn khơi mào cho những tranh cãi trên không gian mạng.

Trung vệ Justin Hubner bên phía Indonesia – người vắng mặt tại giải đấu do câu lạc bộ chủ quản không nhả người – đã đưa ra những bình luận mang tính mỉa mai dưới bài đăng của Nguyễn Hai Long, gợi lại các trận thắng của Indonesia tại vòng loại World Cup. Đáp lại thái độ khiêu khích này, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên phản đòn ngắn gọn: "Nói nhiều quá". Màn đáp trả nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực, bao gồm cả tờ CNN Indonesia.

Sức ép đè nặng lên Indonesia trước trận sinh tử

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman đang đứng trước bài toán vô cùng nan giải khi đụng độ Singapore. Tờ Bola của Indonesia đã đưa ra những cảnh báo quan trọng về 3 điểm mạnh từ phía Singapore có thể đe dọa trực tiếp tới tấm vé đi tiếp của đội nhà.

Hệ thống phòng ngự lùi sâu: Tính kỷ luật cao trong lối chơi từng giúp Singapore cầm hòa thành công đội tuyển Việt Nam.

Tính kỷ luật cao trong lối chơi từng giúp Singapore cầm hòa thành công đội tuyển Việt Nam. Sự nguy hiểm từ Ilhan Fandi: Tiền đạo cắm sở hữu khả năng chớp thời cơ và dứt điểm đa dạng.

Tiền đạo cắm sở hữu khả năng chớp thời cơ và dứt điểm đa dạng. Tốc độ chuyển đổi trạng thái: Khả năng phản công nhanh với sự cơ động của Shawal Anuar.

HLV John Herdman thừa nhận Singapore là đối thủ khó chịu nhưng khẳng định các học trò sẽ bước vào trận đấu với tinh thần không còn gì để mất để tự quyết định số phận. Thêm vào đó, báo chí Hàn Quốc (tờ News1) cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến hành trình của HLV Kim Sang-sik. Họ vui mừng chú ý đến chi tiết "chiếc áo bùa hộ mệnh" màu đen – trang phục mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã mặc trong cả hai chiến thắng đậm trước Timor Leste và Indonesia.