Đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé dự Asian Cup 2027 sau án phạt nặng của Malaysia Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gần như chắc suất góp mặt tại Ả Rập Xê Út nếu phán quyết từ CAS liên quan đến sai phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nắm chắc tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 bất chấp kết quả trận tái đấu với Malaysia sắp tới. Bước ngoặt lớn này không đến từ những diễn biến trên sân cỏ, mà từ các phán quyết pháp lý mang tính quyết định tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Biến động bảng xếp hạng từ phán quyết của CAS

Nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này bắt nguồn từ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Theo các nguồn tin từ FIFA, các bằng chứng về sai phạm là không thể phủ nhận, dẫn đến khả năng cao Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ xử Malaysia thua trắng 0-3 trong các trận đấu với Việt Nam và Nepal.

Bóng đá Malaysia đối mặt với nhiều áp lực.

Dựa trên kịch bản này, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cụ thể:

Đội tuyển Việt Nam: Được cộng thêm 3 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối.

Được cộng thêm 3 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối. Đội tuyển Malaysia: Bị trừ 6 điểm, chỉ còn lại 9 điểm trong tay.

Với khoảng cách điểm số hiện tại và hiệu số được cải thiện sau án phạt, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức đoạt vé sớm đến Ả Rập Xê Út mà không cần chờ đợi thêm bất cứ biến số nào từ các lượt đấu cuối. Đáng chú ý, phía FAM dường như đã ngầm thừa nhận sai phạm khi không cử quan chức cấp cao tham dự phiên điều trần tại Thụy Sĩ, thay vào đó chỉ tập trung xin giảm nhẹ án phạt cho các cá nhân.

Áp lực bủa vây bóng đá Malaysia

Bên cạnh việc bị xử thua tại vòng loại Asian Cup lần này, bóng đá Malaysia còn đối mặt với rủi ro bị cấm tham dự giải đấu năm 2031 nếu bị cơ quan chức năng đánh giá là cố tình gây khó khăn cho quá trình điều tra. Trước đó, FIFA đã có những động thái cứng rắn khi xử đội tuyển này thua 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine vì những lý do tương tự.

Kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik

Dù nắm lợi thế lớn nhờ yếu tố pháp lý, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc. HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đang tích cực theo dõi các trận đấu tại V-League để tìm kiếm những nhân tố mới, nhằm gia tăng tính cạnh tranh và làm mới lối chơi cho đội hình.

Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch sắp tới, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có trận giao hữu với Bangladesh. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật. Mục tiêu tối thượng của Việt Nam là giành một chiến thắng thuyết phục trên sân cỏ trước chính Malaysia, qua đó khẳng định tư cách tham dự vòng chung kết bằng thực lực thay vì chỉ dựa vào những biến động ngoài chuyên môn.