Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0: "Vũ khí" bóng chết và dấu ấn HLV Kim Sang Sik Ba bàn thắng chóng vánh trong hiệp một giúp ĐT Việt Nam nhấn chìm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy, khẳng định sức mạnh từ các tình huống cố định trước thềm vòng loại Asian Cup.

Tối 26/3, Đội tuyển Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn áp đảo khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Với kịch bản được định đoạt ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả sân Hàng Đẫy mà còn cho thấy những bước tiến đáng kể trong việc đa dạng hóa lối chơi.

Sự hiệu quả tối đa từ các tình huống cố định

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, ĐT Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận kiểm soát. Đáng chú ý, thay vì những pha phối hợp trung lộ phức tạp, đội bóng áo đỏ đã khai thác triệt để các tình huống "bóng chết" để kết liễu đối thủ sớm. Phút thứ 8, Tuấn Hải mở tỷ số bằng pha đệm bóng nhạy bén sau một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Chỉ 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Xuân Mạnh tận dụng quả treo bóng chính xác của Quang Hải để đánh đầu dũng mãnh.

Việt Nam đã ghi liền 3 bàn trong hiệp 1.

Việc ghi 2 bàn thắng từ các pha dàn xếp cố định cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Đây được xem là vũ khí quan trọng giúp ĐT Việt Nam giải quyết các trận đấu bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.

Khoảnh khắc cá nhân của Hai Long và sự tiếc nuối ở hàng công

Bên cạnh yếu tố tập thể, dấu ấn cá nhân cũng được thể hiện rõ nét qua bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Nguyễn Hai Long ở phút 40. Tiền vệ này đã có pha solo tự tin trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Bangladesh. Sự bùng nổ của Hai Long mang lại thêm lựa chọn sáng tạo cho tuyến giữa trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang cần những "điểm nổ" mới.

Tuy nhiên, chiến thắng vẫn chưa thực sự hoàn hảo khi khâu dứt điểm của các tiền đạo vẫn để lại những tiếc nuối. Tân binh Hoàng Hên dù di chuyển thông minh nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở nhịp chạm cuối cùng. Tương tự, tiền đạo nhập tịch Xuân Son cũng bỏ lỡ cơ hội đối mặt trong hiệp hai.

Các cầu thủ nhập tịch kém duyên với khung thành.

Toan tính thực dụng của HLV Kim Sang Sik

Sau khi dẫn trước với cách biệt an toàn, HLV Kim Sang Sik đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi người trong hiệp hai. Những trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Xuân Son, Văn Hậu và Thành Long. ĐT Việt Nam chủ động chơi chùng xuống, duy trì cự ly đội hình thấp nhằm bảo toàn lực lượng và thử nghiệm khả năng chịu áp lực của hàng thủ.

Sự kỷ luật trong cách vận hành phòng ngự giúp đội chủ nhà bảo toàn mành lưới suốt 90 phút. Dù Bangladesh nỗ lực dâng cao, họ gần như không thể tìm được đường vào vòng cấm trước một hệ thống được bọc lót tốt.

Thống kê trận đấu đáng chú ý:

Thông số Việt Nam Bangladesh Tỷ số 3 0 Bàn thắng cố định 2 0 Số lần thay người 5 4 Thẻ vàng 0 1

Thắng lợi 3-0 là màn chạy đà hoàn hảo cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào cuối tháng này. HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành mục tiêu kép: giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng FIFA và thử nghiệm nhân sự thành công.