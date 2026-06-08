Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0: Lý do đội hình B không thể che giấu sự yếu kém Lời bào chữa đội hình B của Justin Hubner không thể che đậy trận thua 0-3. Dù đắt giá hơn, Indonesia vẫn chịu thua trước bản sắc tập thể của HLV Kim Sang Sik.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 vào tối ngày 3/8 đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, thay vì thừa nhận thất bại về mặt chuyên môn, sóng gió truyền thông đã bùng lên sau tuyên bố gây tranh cãi từ trung vệ Justin Hubner.

Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Fortuna Sittard tại Hà Lan khẳng định đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ đối đầu với "đội hình dự bị" của Indonesia. Phát biểu này ngay lập tức mở ra cuộc phân tích chuyên sâu về giá trị thực sự đằng sau thắng lợi của đại diện Việt Nam và thực trạng lực lượng giữa hai nền bóng đá.

Thực tế về danh sách vắng mặt trị giá 40 triệu euro

Xét một cách khách quan, luận điểm của Justin Hubner phản ánh đúng bối cảnh lực lượng của đội khách. Tại chiến dịch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia không thể quy tụ 15 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu do giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days, khiến các câu lạc bộ chủ quản không nhả người.

Trung vệ Indonesia cho rằng Việt Nam chỉ đấu với đội hình dự bị của họ. Ảnh: PSSI

Danh sách vắng mặt của Indonesia bao gồm hàng loạt cái tên chất lượng như Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick và Ole Romeny. Nếu có sự phục vụ của dàn sao đang thi đấu tại Serie A hay Bundesliga, tổng giá trị đội hình của "Garuda" có thể chạm mốc 40 triệu euro (hơn 1.200 tỷ đồng).

Trong đó, riêng trung vệ Jay Idzes (Sassuolo) được định giá 14 triệu euro, còn Kevin Diks (Gladbach) có giá khoảng 5 triệu euro. Ngược lại, đội hình tham dự ASEAN Cup lần này của họ chỉ đạt mức định giá khoảng 9 triệu euro.

Sự chênh lệch giá trị và nghịch lý trên bảng điện tử

Tuy nhiên, việc sử dụng yếu tố nhân sự làm cớ hạ thấp chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là một cái nhìn phiến diện. Báo chí Indonesia cũng thừa nhận Justin Hubner đã đi quá xa trong phát ngôn của mình.

Nhìn vào con số thống kê, toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lần này – dù hội tụ những nhân tố tốt nhất – cũng chỉ được định giá khoảng 6,63 triệu euro. Điều này đồng nghĩa với việc dù chỉ sử dụng "đội hình B", lực lượng của Indonesia vẫn có giá trị chuyển nhượng cao hơn đáng kể so với nhà đương kim vô địch giải đấu.

Thất bại 0-3 tại sân Pakansari vì vậy không nằm ở sự vắng mặt của các cá nhân, mà là sự sụp đổ của một hệ thống vận hành kém hiệu quả trước một tập thể tổ chức kỷ luật.

Sự đoàn kết và lối chơi khoa học đã giúp Việt Nam đánh bại Indonesia. Ảnh: VFF.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của tuyển Việt Nam chính là sự cao tay về mặt đấu pháp từ HLV Kim Sang Sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin cất cả hai ngôi sao nhập tịch là Xuân Son và Hoàng Hên trên băng ghế dự bị để ưu tiên tính kết nối của các cầu thủ nội.

Sự chủ động này chứng minh sức mạnh của tuyển Việt Nam hiện tại xây dựng dựa trên cấu trúc tập thể bền vững thay vì phụ thuộc vào ngoại lực. Để so sánh, trong hai trận thắng trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 giai đoạn trước, Indonesia cũng chỉ xuất phát với 6 cầu thủ nhập tịch.

Tuyên bố của Justin Hubner có thể đúng về mặt số lượng nhân sự vắng mặt, nhưng không thể khỏa lấp sự chênh lệch về trình độ tổ chức lối chơi. Sức mạnh thực sự của Indonesia sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng khi các trụ cột trở lại ở các giải đấu thuộc FIFA. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn khẳng định vị thế thâu tóm cuộc chơi bằng bản sắc bóng đá khoa học và gắn kết.