Đội tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik: Lực lượng hùng hậu nhưng thiếu cánh chim đầu đàn Dù sở hữu lực lượng đồng đều và chất lượng, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik vẫn đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần để chỉ huy hàng phòng ngự.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới dưới thời HLV Kim Sang Sik với một lực lượng dồi dào và đồng đều ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, đằng sau sự cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính là một bài toán nan giải: sự thiếu vắng một thủ lĩnh tinh thần đích thực, người có khả năng chỉ huy và xốc lại đội hình trong những thời điểm khó khăn nhất trên sân cỏ.

Dàn nhân sự chất lượng và sự cạnh tranh gắt gao

HLV Kim Sang Sik hiện đang nắm trong tay một tập thể giàu tiềm năng với chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Ở vị trí gác đền, sự xuất hiện của Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trung Kiên mang đến sự an tâm tuyệt đối. Hàng phòng ngự cũng không hề kém cạnh với những cái tên giàu kinh nghiệm như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, bên cạnh những nhân tố trẻ đầy khát khao.

Đặc biệt, sự cân bằng ở hai hành lang cánh đang là điểm sáng lớn, nhất là hành lang trái với sự góp mặt của Cao Quang Vinh, Văn Vĩ hay Khuất Văn Khang. Trên hàng công, các chân sút hàng đầu V-League cùng nhiều tài năng trẻ đang tạo ra cuộc đua giành vị trí vô cùng khốc liệt, hứa hẹn tạo động lực để các cầu thủ nỗ lực vượt ngưỡng.

Hoàng Hên hay Văn Khang xuất sắc nhưng vẫn chỉ là gương mặt mới

Khoảng trống từ những người truyền lửa

Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào cấu trúc đội hình, vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại nằm ở vai trò thủ lĩnh. Những cái tên như Duy Mạnh, Nhật Minh, Thành Chung hay Văn Hậu đều có chuyên môn vững vàng, nhưng yếu tố mà HLV Kim Sang Sik còn thiếu là một cá tính mạnh mẽ có khả năng truyền lửa và khơi dậy tinh thần chiến đấu cho toàn đội.

Trong quá khứ, người hâm mộ từng chứng kiến tầm ảnh hưởng to lớn của Quế Ngọc Hải hay Đỗ Hùng Dũng. Gần nhất, Bùi Tiến Dũng cũng đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh của mình. Sự thiếu vắng những "cánh chim đầu đàn" này đang khiến hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đôi khi thiếu đi sự gắn kết và quyết đoán cần thiết trong các tình huống xoay chuyển cục diện.

Ngọc Hải và Hùng Dũng từng là thủ lĩnh truyền lửa cho ĐT Việt Nam

Duy Mạnh, dù được tin tưởng trao băng thủ quân dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, vẫn chưa thể hiện được trọn vẹn khả năng dẫn dắt tinh thần cho đồng đội. Trung vệ này cần nỗ lực nhiều hơn để trở thành điểm tựa thực sự về mặt tâm lý cho các vệ tinh xung quanh.

Tìm kiếm nhạc trưởng cho hàng phòng ngự

Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc về mặt chiến thuật, HLV Kim Sang Sik cần sớm tìm ra một thủ lĩnh thực sự. Một "nhạc trưởng" không chỉ biết phòng ngự mà còn phải biết kết nối các tuyến, truyền cảm hứng và dẫn dắt đội hình vượt qua áp lực.

Liệu ông Kim có thể khai quật được nhân tố này trong đội hình hiện tại, hay sẽ phải chấp nhận sống chung với điểm yếu cố hữu? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ trong những thử thách quan trọng sắp tới, điển hình là cuộc đối đầu với đối thủ duyên nợ Malaysia.