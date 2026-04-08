Đội tuyển Việt Nam và kịch bản đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam rộng cửa chiếm ngôi đầu bảng A, qua đó nắm lợi thế cực lớn để đá trận chung kết lượt về tại sân nhà Mỹ Đình.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay tại Pakansari vào tối ngày 3/8 đã đưa đội tuyển Việt Nam tiến một bước dài hướng tới tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Với 7 điểm sau 3 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết cho ngôi đầu bảng A, mở ra lộ trình cực kỳ thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.

Hy vọng bảo vệ chức vô địch đang mở ra cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng Indonesia. Ảnh: ASEAN United.

Đặc quyền đá trận chung kết lượt về trên sân nhà

Để hoàn tất mục tiêu chiếm đỉnh bảng, tuyển Việt Nam cần giải quyết trận đấu cuối cùng gặp Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7/8. Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía "Những chiến binh sao vàng" khi chưa từng để rơi điểm trước đối thủ này tại sân chơi Đông Nam Á. Trong khi đó, Campuchia đã chính thức bị loại sau các trận thua trước Singapore và Indonesia.

Theo thể thức thi đấu của ASEAN Cup, đội dẫn đầu bảng A nếu tiến vào trận chung kết sẽ nhận đặc quyền thi đấu trận lượt đi trên sân khách và đá trận quyết định lượt về trên sân nhà. Yếu tố này mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt tâm lý lẫn cục diện chuyên môn. Lịch sử chứng minh hai chức vô địch vào các năm 2008 và 2018 đều có chung công thức: đạt kết quả có lợi ở lượt đi và dứt điểm đối thủ tại Mỹ Đình trước sự cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Nếu tiến vào đền chung kết, tuyển Việt Nam sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Ảnh: VFF.

Sức mạnh từ hàng phòng ngự và kỷ lục ấn tượng

Bên cạnh lợi thế về lịch thi đấu, tuyển Việt Nam còn thể hiện sự thống trị bằng những số liệu thống kê vô cùng ấn tượng. Đội bóng đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại vòng bảng ASEAN Cup lên con số 25 trận liên tiếp suốt từ năm 2014, trong đó bao gồm 20 chiến thắng và 5 trận hòa. Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự giữ sạch lưới tới 19 trận trong chuỗi thành tích này.

Tại giải đấu năm nay, mành lưới của tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn sau 3 lượt trận chạm trán Timor Leste, Singapore và Indonesia. Kể từ khi đảm nhận vị trí HLV trưởng vào tháng 10/2024, ông Kim Sang-sik đã xây dựng một tập thể thi đấu vô cùng bản lĩnh với chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường (17 chiến thắng). Đây chính là nền tảng vững chắc để người hâm mộ kỳ vọng vào khoảnh khắc nâng cúp rực lửa tại Mỹ Đình vào cuối tháng 8.