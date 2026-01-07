Dolphin Emulator khắc phục triệt để lỗi hiệu ứng Bloom khi chơi game ở độ phân giải cao Bản cập nhật mới nhất của Dolphin Emulator đã giải quyết thành công lỗi bóng ma (ghosting) do hiệu ứng Bloom, mang lại hình ảnh sắc nét cho game GameCube và Wii.

Dolphin, trình giả lập GameCube và Wii phổ biến nhất hiện nay, vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong việc cải thiện chất lượng đồ họa. Sau một thời gian dài đối mặt với các lỗi hiển thị khi tăng độ phân giải, đội ngũ phát triển đã chính thức khắc phục được vấn đề liên quan đến hiệu ứng Bloom (độ sáng rực), vốn là tác nhân chính gây ra hiện tượng "bóng ma" (ghosting) trên các màn hình hiện đại.

Bản cập nhật mới của Dolphin bổ sung các hiệu ứng HDR bloom đã được sửa lỗi ở độ phân giải cao.

Vấn đề của hiệu ứng Bloom ở độ phân giải cao

Trong nhiều năm, người dùng Dolphin thường gặp phải tình trạng hình ảnh bị nhòe hoặc xuất hiện các lớp hình ảnh chồng chéo khi cố gắng chơi game ở độ phân giải 1080p hoặc 4K. Nguyên nhân xuất phát từ cách phần cứng GameCube và Wii xử lý hiệu ứng Bloom. Khi trình giả lập tăng độ phân giải bên trong (internal resolution), các hiệu ứng này không được tỷ lệ hóa chính xác, dẫn đến hiện tượng ghosting toàn màn hình.

Trước đây, game thủ chỉ có hai lựa chọn không mấy lý tưởng: một là chấp nhận chơi ở độ phân giải SD nguyên bản của máy game cũ, hai là sử dụng các bản mod hoặc mã Gecko để loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng Bloom. Cả hai cách này đều làm giảm đáng kể trải nghiệm thị giác của những tựa game kinh điển.

Sự thay đổi mang tính đột phá cho các tựa game kinh điển

Bản cập nhật mới đã giới thiệu tùy chọn "Bloom Blurred" trong phần Graphics Mods của cài đặt trò chơi. Giải pháp này giúp tái tạo hiệu ứng ánh sáng một cách chính xác mà không làm mờ đục hình ảnh hoặc tạo ra các lỗi đồ họa không mong muốn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ rệt trên các tựa game sử dụng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.

Hiệu ứng bloom của Xenoblade Chronicles cho các tinh thể này tạo ra các tạo tác đáng chú ý.

Bản sửa lỗi loại bỏ hoàn toàn vấn đề.

Danh sách các trò chơi được hưởng lợi trực tiếp từ bản sửa lỗi này bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Metroid Prime Trilogy, Xenoblade Chronicles, loạt game Super Mario Galaxy, Sonic Colors và Donkey Kong Country Returns. Ngay cả những tựa game có ngân sách thấp hơn như Okami hay Shadow The Hedgehog cũng có sự lột xác về mặt hình ảnh khi chạy ở độ phân giải cao.

Hiệu ứng bloom của Sonic Colors lan tỏa đến mức gần như toàn bộ Starlight Carnival bắt đầu xuất hiện bóng ma.

Khi được sửa lỗi, các hiệu ứng làm cho chi tiết kết cấu và độ tương phản sắc nét hơn nhiều.

Nhiều cải tiến đáng giá khác

Bên cạnh việc sửa lỗi đồ họa, Dolphin Progress Report còn công bố nhiều tính năng mới đáng chú ý. Đội ngũ phát triển đã nỗ lực bổ sung hỗ trợ Game Boy Player, cho phép giả lập các trò chơi cầm tay thông qua hệ máy GameCube với độ chính xác cao. Ngoài ra, bản cập nhật còn mang đến khả năng tách biệt âm thanh cho từng Wii Remote riêng lẻ và cải thiện công cụ cắt ảnh (cropping).

Nó tinh tế đối với Metroid Prime, but hiệu ứng bloom biến dạng nhiệt tạo ra bóng ma xung quanh nhiều bề mặt trong cảnh.

Với lỗi Bloom được sửa trong Metroid, những tạo tác này đã biến mất.

Việc kết hợp các bản sửa lỗi kỹ thuật này với những tính năng hiện đại như Auto HDR hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho các trò chơi đã hơn 15 năm tuổi. Người dùng hiện có thể trải nghiệm lại những siêu phẩm của Nintendo với chất lượng hình ảnh không thua kém nhiều tựa game hiện đại, đồng thời vẫn giữ được cái hồn và phong cách nghệ thuật nguyên bản của nhà sản xuất.