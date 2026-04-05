Dominik Szoboszlai gây bão với cử chỉ khiêu khích tại Old Trafford sau thất bại của Liverpool Tiền vệ người Hungary bị cổ động viên Man United chế giễu dữ dội khi chỉ vào logo đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên ống tay áo. Dù ghi bàn và kiến tạo trong trận thua 2-3, hành động của Szoboszlai bị coi là thiếu khôn ngoan.

Dominik Szoboszlai đang trở thành tâm điểm của những làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi Liverpool nhận thất bại sát nút 2-3 trước Manchester United tại Old Trafford vào tối ngày 3/5/2026. Thay vì được nhắc đến với màn trình diễn chuyên môn, ngôi sao người Hungary lại gây phẫn nộ bởi một hành động mang tính khiêu khích ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Cử chỉ gây tranh cãi tại 'Nhà hát của những giấc mơ'

Khi tiến về phía đường hầm sân Old Trafford, Szoboszlai đã cố tình chỉ vào huy hiệu màu vàng dành cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên ống tay áo mình. Đây được xem là lời đáp trả trực diện dành cho những tiếng la ó từ khán đài đội chủ nhà, một nỗ lực nhằm khẳng định vị thế của Liverpool - đội bóng đang giữ cúp.

Tuy nhiên, cử chỉ này ngay lập tức phản tác dụng. Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X (trước đây là Twitter), cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ đã nhanh chóng thực hiện những màn "phản đòn" đầy tính sát thương bằng những con số lịch sử.

Sự đối nghịch giữa lịch sử và thực tại

Các cổ động viên Manchester United đã không ngần ngại nhắc nhở tiền vệ 25 tuổi về bề dày thành tích của họ. Một tài khoản mỉa mai: "Anh bạn này có biết chúng tôi đã vô địch 13 lần không? Hành động khoe logo trước một đội bóng từng giành nhiều danh hiệu hơn cả lịch sử đội bóng của anh ta thật sự là một sự xấu hổ".

Để hiểu rõ hơn về sự phẫn nộ này, cần nhìn vào số liệu thống kê trong kỷ nguyên Premier League. Kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992, Manchester United đã có 13 lần lên ngôi vương. Trong khi đó, nửa đỏ vùng Merseyside mới chỉ có 2 lần đăng quang (vào các mùa giải 2019/20 và 2024/25). Mặc dù tổng số lần vô địch nước Anh của cả hai câu lạc bộ đều là 20, nhưng sự chênh lệch trong kỷ nguyên hiện đại là cơ sở để fan MU chế giễu Szoboszlai là "kẻ thiếu khôn ngoan".

Màn trình diễn bị che mờ bởi sự cay cú

Đáng chú ý, hành động này đã hoàn toàn làm lu mờ nỗ lực cá nhân của Szoboszlai trong suốt 90 phút thi đấu. Anh vốn là cầu thủ chơi sáng nhất bên phía Liverpool khi trực tiếp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và kiến tạo cho Cody Gakpo gỡ hòa. Sự xuất sắc về mặt chiến thuật và kỹ thuật của anh cuối cùng lại bị dán nhãn là biểu hiện của sự "cay cú".

Hành động của Szoboszlai gợi nhớ đến những cử chỉ tương tự của các ngôi sao như Sergio Ramos hay Cristiano Ronaldo trong quá khứ khi đối mặt với áp lực từ khán giả. Tuy nhiên, tại Old Trafford, nơi vẫn lưu giữ kỷ lục vô địch của Sir Alex Ferguson, việc một cầu thủ khoe khoang về hai danh hiệu Premier League được xem là một hành động thiếu đẳng cấp và khiến anh trở nên lố bịch trong mắt giới mộ điệu trung lập.

Thất bại 2-3 không chỉ khiến Liverpool trắng tay về mặt điểm số mà còn khiến hình ảnh của ngôi sao chủ chốt bị tổn hại đáng kể sau một phút thiếu kiềm chế trước sức ép từ kình địch lâu đời nhất của họ.