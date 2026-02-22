Dominik Szoboszlai: Lời giải hoàn hảo cho chiếc áo số 8 huyền thoại tại Liverpool Vượt qua cái bóng của Naby Keita, Dominik Szoboszlai đang tái hiện hình ảnh của Steven Gerrard với những thông số ấn tượng sau 129 trận khoác áo Lữ đoàn đỏ.

Dominik Szoboszlai đang dần khẳng định mình là người kế thừa xứng đáng nhất cho chiếc áo số 8 mà Steven Gerrard để lại. Sau 129 trận đấu, tiền vệ người Hungary không chỉ xua tan nỗi thất vọng mang tên Naby Keita mà còn bắt đầu chạm tới những cột mốc thống kê đầy hứa hẹn, trở thành hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Liverpool dưới thời Arne Slot.

Dominik Szoboszlai tỏa sáng ở Liverpool.

Sự áp đảo hoàn toàn trước người tiền nhiệm Naby Keita

Khi Liverpool chiêu mộ Naby Keita từ RB Leipzig vào năm 2018, họ kỳ vọng tìm thấy một động cơ vĩnh cửu cho tuyến giữa. Tuy nhiên, 5 năm sau, di sản ấy chỉ thực sự được đánh thức khi Dominik Szoboszlai xuất hiện. Sự bền bỉ là khác biệt lớn nhất: Keita mất 5 năm để đạt mốc 129 trận, trong khi Szoboszlai chỉ cần một nửa thời gian đó để chạm đến con số tương tự.

Thống kê tấn công còn cho thấy sự chênh lệch rõ rệt hơn. Trong cùng số trận, Szoboszlai đã ghi được 25 bàn thắng (với 10 bàn ở mùa giải hiện tại), gấp đôi thành tích 11 bàn của Keita trong suốt nửa thập kỷ. Khả năng sáng tạo của tiền vệ người Hungary cũng vượt trội với 19 đường kiến tạo, so với chỉ 6 lần của cầu thủ người Guinea.

Keita từng được kỳ vọng ở Liverpool.

Chỉ số (sau 129 trận) Dominik Szoboszlai Naby Keita Số trận đá chính 105 77 Bàn thắng 25 11 Kiến tạo 19 6 Số lần thi đấu trọn vẹn 93 19

Hình bóng Steven Gerrard tại Anfield

Màn trình diễn rực sáng, đặc biệt là sau siêu phẩm vào lưới Brighton tại FA Cup, đã khiến giới chuyên môn bắt đầu so sánh Szoboszlai với huyền thoại Steven Gerrard. Cựu danh thủ Tony Cascarino nhận định tiền vệ sinh năm 2000 đang tiến rất gần đến đẳng cấp của người đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Szoboszlai tái hiện hình ảnh của Gerrard.

Mặc dù vậy, để thực sự đứng ngang hàng với Gerrard, Szoboszlai vẫn còn một chặng đường dài. Ở thời kỳ đỉnh cao (mùa 2008/09), Gerrard đạt hiệu suất đóng góp bàn thắng sau mỗi 95,2 phút. Trong khi đó, hiệu suất của Szoboszlai hiện tại là 184 phút cho mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu và khả năng lãnh đạo của anh là điều không thể phủ nhận.

Vai trò hạt nhân trước thềm trận Nottingham Forest

Bên cạnh các con số, sự đa năng và tinh thần hy sinh vì tập thể giúp Szoboszlai trở thành quân bài không thể thay thế của HLV Arne Slot. Trước trận gặp Nottingham Forest, chiến lược gia người Hà Lan đã khẳng định học trò của mình sở hữu mọi phẩm chất để trở thành một thủ lĩnh mới tại Anfield.

Dù có những tranh luận về việc sắp xếp vị trí khi Mohamed Salah trở lại, Szoboszlai vẫn là ưu tiên hàng đầu trong sơ đồ chiến thuật. Anh đang từng bước xây dựng di sản riêng, biến chiếc áo số 8 từ một áp lực trở thành nguồn cảm hứng đưa Liverpool hướng tới những danh hiệu lớn trong kỷ nguyên mới.