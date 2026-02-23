Dominik Szoboszlai tỏa sáng phút 90+7: Liverpool thoát hiểm tại City Ground Khoảnh khắc thiên tài của Szoboszlai giúp Liverpool đánh bại Nottingham Forest, nhưng đồng thời phơi bày khoảng cách lớn về thể lực giữa anh và phần còn lại của đội hình.

Phút 90+7 tại City Ground, khi sự kiên nhẫn của các cổ động viên Liverpool chạm đáy và HLV Arne Slot đang nín thở chờ đợi, Dominik Szoboszlai đã tạo ra sự khác biệt. Thay vì vội vã, tiền vệ người Hungary bình tĩnh ngoặt bóng, quan sát và tung ra đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng vàng cho The Kop.

Szoboszlai tiếp tục góp công vào chiến thắng của Liverpool.

Bản lĩnh của ngôi sao trong khoảnh khắc quyết định

Trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher đã gọi pha xử lý của Szoboszlai là "sự ngạo nghễ của bóng đá". Đó không phải là thái độ tự cao, mà là phong thái của một ngôi sao biết rõ giá trị của mình trong những thời điểm căng thẳng nhất. Sự lạnh lùng này đã cứu Liverpool thoát khỏi một trận hòa thất vọng, nhưng nó cũng vô tình trở thành tấm gương phản chiếu sự bất lực của các vệ tinh xung quanh anh.

HLV Arne Slot hiện đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Do cơn bão chấn thương, ông buộc phải đẩy Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải trong phần lớn thời gian trận đấu. Dù chơi trái sở trường, ngôi sao sinh năm 2000 vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các lựa chọn khác. Tuy nhiên, việc anh phải lùi quá sâu khiến tuyến giữa của Liverpool ngay lập tức mất đi sự sáng tạo và lửa chiến đấu cần thiết.

Sự chênh lệch về trình độ và thể lực

Sự thiếu hụt nhân sự của The Kop càng lộ rõ khi Florian Wirtz gặp chấn thương ngay sát giờ thi đấu. Curtis Jones, người được chọn thay thế, đã có một màn trình diễn nhạt nhòa với những pha xử lý bóng rườm rà. Chính HLV Arne Slot thừa nhận ông phải đưa Szoboszlai trở lại hàng tiền vệ ở giữa trận để giành lại quyền kiểm soát, bởi Jones không thể chịu nổi áp lực pressing cường độ cao từ phía Nottingham Forest.

Szoboszlai thể hiện đẳng cấp khác biệt so với các đồng đội.

Dù giành chiến thắng, Liverpool vẫn để lộ những dấu hiệu báo động đỏ. Trong hiệp một, đội khách hoàn toàn bị ngợp trước lối đá áp sát của Nottingham Forest. Các cầu thủ chuyền bóng chậm, phản ứng thiếu quyết liệt và trông vô cùng uể oải. Số liệu thống kê sau trận chỉ ra sự chênh lệch đáng kinh ngạc: Một mình Szoboszlai tạo ra 5 cơ hội ghi bàn, trong khi toàn bộ các đồng đội còn lại chỉ có tổng cộng 3 lần.

Không chỉ dẫn đầu về khả năng sáng tạo, tiền vệ số 8 còn đứng đầu đội bóng về quãng đường di chuyển và số lần bứt tốc. Mohamed Salah từng thừa nhận Liverpool đang dựa dẫm rất nhiều vào nguồn năng lượng của cầu thủ người Hungary. Szoboszlai hiện là "động cơ vĩnh cửu" tại trung tâm huấn luyện AXA, trở thành tiêu chuẩn vàng mà mọi cầu thủ Liverpool cần hướng tới.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào một cá nhân để duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao, Liverpool sẽ khó có thể tiến xa trong cuộc đua đường dài. HLV Arne Slot cần những đôi chân khác biết chạy và chiến đấu thay vì chỉ trông chờ vào khoảnh khắc thiên tài đơn lẻ của Dominik Szoboszlai.