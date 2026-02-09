Dominik Szoboszlai: Từ siêu phẩm đá phạt đến tấm thẻ đỏ nghiệt ngã trước Man City Trong vai trò hậu vệ phải bất đắc dĩ, Dominik Szoboszlai trải qua 90 phút đầy biến động tại Anfield khi ghi bàn mở tỷ số nhưng lại mắc lỗi dẫn đến bàn thua và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trận đại chiến tại vòng 25 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với kịch bản nghiệt ngã cho Liverpool khi họ để thua ngược 1-2 trước Manchester City ngay tại Anfield. Nhân vật trung tâm của cuộc đối đầu này là Dominik Szoboszlai, người đã trải qua một hành trình từ đỉnh cao vinh quang đến vực sâu thất vọng chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

Dominik Szoboszlai trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Khoảnh khắc thiên tài giữa cuộc khủng hoảng nhân sự

Trong bối cảnh Liverpool mất cả Conor Bradley và Jeremie Frimpong do chấn thương, huấn luyện viên Arne Slot buộc phải đẩy Dominik Szoboszlai xuống đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh phải. Dù phải thi đấu trái sở trường, tiền vệ người Hungary vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi chung với 112 lần chạm bóng và 11 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân.

Phút 74, khi thế trận đang ở thế giằng co, Szoboszlai đã thắp sáng hy vọng cho The Kop bằng một siêu phẩm đá phạt hàng rào. Cú dứt điểm vẽ nên đường cong hoàn hảo đánh bại hàng thủ Man City, mở tỷ số 1-0. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha bóng này chỉ ở mức 0,06, minh chứng cho kỹ thuật cá nhân thượng thừa của số 8 bên phía Liverpool.

Dominik Szoboszlai ghi bàn đẳng cấp.

Sai lầm từ vị trí hậu vệ bất đắc dĩ

Tuy nhiên, những hạn chế về tư duy phòng ngự của một tiền vệ khi phải đá lùi sâu đã bộc lộ ở thời điểm nhạy cảm nhất. Phút 84, sự thiếu nhạy bén trong việc chọn vị trí của Szoboszlai vô tình phá bẫy việt vị, tạo điều kiện để Bernardo Silva thoát xuống gỡ hòa sau đường kiến tạo của Erling Haaland.

Dù thống kê cho thấy Szoboszlai đã có 14 hành động phòng ngự và 7 lần thu hồi bóng, nhưng sai sót trong việc giữ cự ly đội hình đã khiến Liverpool đánh mất lợi thế. Bàn thua này không chỉ san bằng cách biệt mà còn làm lung lay hoàn toàn tâm lý thi đấu của đội chủ nhà.

Đoạn kết buồn tại Anfield

Bi kịch của Szoboszlai khép lại ở những phút bù giờ cuối cùng. Trong nỗ lực ngăn cản một đợt phản công chớp nhoáng khi khung thành đã bỏ trống, tiền vệ này buộc phải phạm lỗi kéo áo với Erling Haaland. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho hành vi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Dominik Szoboszlai ở tình huống va chạm với Haaland.

Thất bại 1-2 khiến Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vào top 4, bị Man Utd và Chelsea vượt mặt trên bảng xếp hạng. Nghiêm trọng hơn, án treo giò của Szoboszlai trong trận đấu tới với Sunderland sẽ đặt Arne Slot vào bài toán nhân sự nan giải khi cuộc khủng hoảng hàng thủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.