Donald Trump dự khán chung kết NBA tại New York; Roger Federer tái xuất US Open 2026 Tổng thống Donald Trump dự kiến có mặt tại Game 3 NBA Finals ở Madison Square Garden. Cùng lúc, làng quần vợt đón tin Roger Federer trở lại thi đấu biểu diễn.

Sáng 9/6 (giờ Việt Nam), sự kiện thể thao tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có mặt tại nhà thi đấu Madison Square Garden để theo dõi trực tiếp Game 3 của loạt trận chung kết NBA Finals. Đây là cuộc đối đầu quan trọng giữa hai đội bóng New York Knicks và San Antonio Spurs.

Sự hiện diện gây chú ý của ông Donald Trump tại New York

Việc ông Trump dự khán trận đấu tại New York thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Madison Square Garden vốn là sân nhà của New York Knicks, nằm tại khu vực mà đa số người dân và cử tri vốn có thái độ không mấy thiện cảm với ông từ trước khi đắc cử Tổng thống. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những tranh cãi trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là vụ việc liên quan đến "Trường đại học Trump" khiến ông từng phải chi trả 25 triệu USD để bồi thường.

Tổng thống Donald Trump theo dõi một trận đấu của New York Knicks vào năm 2012

Roger Federer xác nhận trở lại US Open 2026

Bên cạnh sức nóng của NBA Finals, làng quần vợt thế giới vừa đón nhận thông tin quan trọng từ Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ (USTA). Theo đó, huyền thoại Roger Federer sẽ chính thức tái xuất tại US Open 2026 trong một trận đấu biểu diễn đặc biệt diễn ra vào ngày 25/8.

Sự kiện này còn có sự góp mặt của các cựu vương US Open lừng lẫy khác bao gồm Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe. Đây được xem là món quà tri ân dành cho người hâm mộ tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tình hình sức khỏe của Jannik Sinner và tương lai Tyson Fury

Trong một diễn biến khác, tay vợt trẻ Jannik Sinner vừa phải nhập viện San Raffaele tại Milan vào ngày 8/6 để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi sớm dừng bước tại vòng 2 Roland Garros, Sinner cho biết anh thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức nhanh chóng trong các trận đấu gần đây. Hiện tay vợt này đã được xuất viện sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết.

Ở bộ môn boxing, nhà vô địch hạng nặng Tyson Fury đang cân nhắc đối thủ tiếp theo trước khi bước vào trận đại chiến với Anthony Joshua. Theo truyền thông Anh, Nelson Hysa – tay đấm 41 tuổi người Albania đang sở hữu thành tích bất bại – là ứng viên hàng đầu. Mặc dù Hysa có kinh nghiệm dày dặn, giới chuyên môn vẫn đánh giá Tyson Fury ở cửa trên hoàn toàn nếu cuộc đọ sức này diễn ra.