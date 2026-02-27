Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng: Mất Odilzhon trước chuyến hành quân tới Hải Phòng Tiền vệ Abdurakhmanov Odilzhon vắng mặt do án treo giò khiến Đông Á Thanh Hóa rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng với chỉ 16 cầu thủ sẵn sàng thi đấu.

Đông Á Thanh Hóa đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng nhất từ đầu mùa giải LPBank V.League 1 - 2025/26. Trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng 14, đội bóng xứ Thanh nhận tin không vui khi tiền vệ Abdurakhmanov Odilzhon chính thức bị treo giò, đẩy HLV Mai Xuân Hợp vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" về mặt chiến thuật.

Đông Á Thanh Hóa mất Odilzhon ở vòng 14.

Mắt xích quan trọng gãy đổ

Abdurakhmanov Odilzhon, tiền vệ người Kyrgyzstan, đã nhận thẻ vàng thứ ba trong thất bại trước Công An Hà Nội vào ngày 24/2. Theo quy định của ban tổ chức giải, cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Hải Phòng. Đây là một tổn thất không thể đong đếm, bởi từ đầu mùa giải, tiền vệ sinh năm 1996 này là nhân tố ổn định nhất trong sơ đồ của Thanh Hóa.

Thống kê cho thấy Odilzhon đã ra sân trọn vẹn 13 trận, trong đó có 11 lần đá chính. Mặc dù chưa có bàn thắng nào cho riêng mình, nhưng vai trò của anh tại tuyến giữa là không thể thay thế. Với nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi quyết liệt, Odilzhon chính là "máy quét" giúp cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cho đội bóng xứ Thanh. Sự vắng mặt của anh tạo ra một lỗ hổng mênh mông ở khu vực trung tuyến, nơi vốn dĩ Thanh Hóa đã không có nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Đội hình "giật gấu vá vai" với 16 cầu thủ

Khó khăn của HLV Mai Xuân Hợp không chỉ dừng lại ở vị trí của Odilzhon. Theo danh sách đăng ký hiện tại, Đông Á Thanh Hóa chỉ còn khoảng 16 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Đáng chú ý, trong số 16 cái tên này đã có tới 3 vị trí thủ môn, nghĩa là đội bóng chỉ còn 13 cầu thủ cho các vị trí còn lại trên sân.

Tình cảnh thiếu hụt quân số đã từng dẫn đến những kịch bản hy hữu. Ở trận đá bù vòng 10, ban huấn luyện Thanh Hóa thậm chí đã phải đẩy thủ môn dự bị Y Êli Niê lên đá tiền đạo trong những phút cuối để tìm kiếm vận may. Với việc nhiều ngoại binh đã rời đội hoặc không đủ thể lực, kịch bản chắp vá đội hình nhiều khả năng sẽ lặp lại khi họ hành quân tới sân Lạch Tray.

Áp lực bủa vây từ án cấm chuyển nhượng

Bên cạnh rào cản chuyên môn, bóng ma tài chính vẫn đang ám ảnh CLB Thanh Hóa. Đội bóng vẫn đang chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA do các nghĩa vụ tài chính chưa được hoàn tất với cầu thủ và HLV cũ. Mặc dù ban lãnh đạo đội bóng cho biết đã thanh toán được 2 trong số 4 khoản nợ tồn đọng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về việc được gỡ án phạt.

Chính sự bế tắc trong khâu bổ sung nhân sự đã khiến lực lượng của Thanh Hóa ngày càng mỏng đi sau mỗi vòng đấu. Trong bối cảnh áp lực điểm số tại cuộc đua trụ hạng đang đè nặng, chuyến làm khách trước Hải Phòng được dự báo sẽ là một thử thách cực đại. Lạch Tray chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng, và với một đội hình sứt mẻ, mục tiêu có điểm của đội bóng xứ Thanh đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.