Đồng CNY đạt mức cao nhất 3 năm, chứng khoán Trung Quốc giảm điểm khi ông Trump gặp ông Tập Cận Bình Đồng Nhân dân tệ (CNY) ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023 sau động thái nâng tỷ giá từ PBOC, trong khi các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt đi xuống.

Đồng Nhân dân tệ (CNY) đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba năm so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 14/5. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về các thỏa thuận thương mại và hợp tác công nghệ.

Tỷ giá CNY đạt đỉnh sau động thái từ Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã nâng tỷ giá tham chiếu chính thức, đẩy đồng CNY chạm mức mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Cụ thể, PBOC ấn định tỷ giá trung tâm ở mức 6,8401 CNY/USD. Tuy nhiên, mức cố định này vẫn thấp hơn 513 điểm cơ bản so với dự báo 6,7888 CNY/USD của Reuters, ghi nhận độ lệch lớn nhất kể từ ngày 2/3.

Kể từ tháng 11/2025, PBOC đã liên tục thiết lập tỷ giá tham chiếu yếu hơn kỳ vọng. Các chuyên gia thị trường nhận định đây là động thái có tính toán nhằm ngăn đà tăng quá nhanh của đồng nội tệ và duy trì sự ổn định tỷ giá. Tính đến 09h05 (giờ Việt Nam), CNY giao dịch trong nước ở mức 6,7887 CNY/USD, trong khi thị trường quốc tế ghi nhận mức 6,7871 CNY/USD.

Thị trường chứng khoán phân hóa trước các tín hiệu chính trị

Trái ngược với đà tăng của đồng nội tệ, thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận sắc đỏ trong phiên sáng. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,5%, trong khi chỉ số blue-chip CSI300 giảm 0,6%. Tâm lý thận trọng bao trùm khi giới đầu tư chờ đợi kết quả từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số CSI Artificial Intelligence tăng khoảng 0,8% và CSI Cloud Computing 50 tăng 1,5%. Sự lạc quan này đến từ kỳ vọng Mỹ có thể nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI đang bùng nổ.

Kỳ vọng cơ chế thương mại có kiểm soát

Cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại và xử lý các vấn đề địa chính trị nhạy cảm. Hai bên đang hướng tới một cơ chế thương mại có kiểm soát đối với các mặt hàng không thuộc danh mục an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin, mỗi quốc gia có thể xác định khoảng 30 tỷ USD hàng hóa được phép giảm thuế và giao dịch song phương. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng kinh tế và mở ra giai đoạn mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao không nhạy cảm.