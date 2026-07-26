Đồng đội cũ tin chắc Erling Haaland sẽ gia nhập Real Madrid Cựu tuyển thủ Na Uy Magnus Wolff Eikrem nhận định Erling Haaland sớm muộn cũng sẽ chia tay Manchester City để chuyển tới Real Madrid nhằm chinh phục những đỉnh cao mới.

Tương lai của Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi những lời đồn đoán về bến đỗ Real Madrid ngày càng gia tăng. Kể từ khi chuyển đến xứ sương mù vào năm 2022, chân sút 26 tuổi đã chứng minh hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc với 162 bàn thắng sau 198 lần ra sân cho Manchester City, khẳng định vị thế một trong những tiền đạo trung tâm xuất sắc nhất thế giới.

Haaland vẫn thường xuyên được liên kết với Real Madrid.

Không chỉ thể hiện phong độ hủy diệt ở cấp độ câu lạc bộ, Haaland còn ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo tuyển quốc gia khi đưa Na Uy lọt vào tới tận vòng tứ kết World Cup 2026. Màn trình diễn đỉnh cao với cú đúp bàn thắng loại Brazil ở vòng 16 đội đã nâng tầm vị thế của anh trên bản đồ bóng đá toàn cầu.

Sức hút từ Santiago Bernabeu và lời khẳng định từ người trong cuộc

Mới đây, Magnus Wolff Eikrem – cựu tuyển thủ Na Uy và từng là đồng đội của Haaland thời điểm cả hai còn chơi cho Molde – đã lên tiếng về tương lai của tiền đạo này. Chia sẻ với tờ Diario AS, Eikrem bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào viễn cảnh người đàn em sẽ khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn thế nữa, tôi tin chắc ngày đó sẽ đến. Tôi không dám khẳng định tuyệt đối, nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều khả năng", Eikrem nhấn mạnh.

Nhìn nhận về đẳng cấp và bối cảnh hiện tại, cựu tiền vệ này cho rằng dù Manchester City là một tập thể xuất sắc, Real Madrid vẫn sở hữu một vị thế khác biệt có thể giúp Haaland vươn tầm đỉnh cao sự nghiệp:

"Sức thu hút của Real Madrid trên toàn thế giới là vô cùng lớn. Mặc dù Haaland đang ở một đội bóng tuyệt vời như Man City, tôi nghĩ tại Madrid, cậu ấy sẽ vươn tới một đẳng cấp cao hơn. Những người giỏi nhất đều chơi ở đó và Haaland là một trong số họ. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ghi nhiều bàn thắng, hòa nhập tốt và tận hưởng việc được thi đấu bên cạnh những ngôi sao xuất chúng ngang tầm mình."

Bài toán tương lai tại Manchester City

Những nhận định của Eikrem càng có thêm cơ sở khi trước đó, ông Alf-Inge – cha của Haaland – cũng từng úp mở về việc bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng khao khát được thi đấu cho Real Madrid ít nhất một lần trong sự nghiệp.

Hiện tại, chân sút người Na Uy vẫn còn hợp đồng dài hạn với Manchester City đến năm 2034 và đang tập trung chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những biến số khó lường, nhất là khi đại diện Tây Ban Nha được cho là cũng đang theo đuổi cả tiền vệ Rodri.