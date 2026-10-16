Dòng flagship Galaxy S27 lộ diện bảng giá, bản Ultra cao cấp nhất tiến sát mốc 2.000 USD Thế hệ Galaxy S27 dự kiến có thêm phiên bản Pro mới, trong khi model Ultra 1TB có thể chạm ngưỡng 2.000 USD do áp lực chi phí sản xuất và linh kiện bộ nhớ tăng cao.

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 của Samsung dự kiến sẽ được trình làng vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ sớm nhất về chuỗi sản phẩm này đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới cùng mức giá kỷ lục lên tới gần 2.000 USD cho phiên bản Ultra dung lượng 1TB.

Chiến lược phân cấp mới: Bốn model và mức giá dự kiến

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản @phonefuturst và các báo cáo tài chính từ tờ Chosun Daily (Hàn Quốc), Samsung có thể tái cấu trúc dải sản phẩm chủ lực nhằm phân định ranh giới rõ ràng hơn giữa từng nhóm khách hàng. Thay vì ba mẫu quen thuộc, thế hệ flagship năm 2027 được cho là sẽ có 4 phiên bản: Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: X

Trong danh mục này, Galaxy S27 Pro là cái tên hoàn toàn mới, được định vị nằm giữa bản Plus và bản Ultra. Biến thể Pro hướng tới tệp khách hàng mong muốn sở hữu phần cứng cao cấp hàng đầu nhưng không có nhu cầu chi trả mức giá tối đa cho phiên bản Ultra đắt đỏ nhất.

Phiên bản Dung lượng bộ nhớ Giá dự kiến (USD) Galaxy S27 256GB / 512GB 999 / 1.199 Galaxy S27 Plus 256GB / 512GB 1.199 / 1.399 Galaxy S27 Pro 256GB / 512GB 1.399 / 1.499 Galaxy S27 Ultra 256GB / 512GB / 1TB 1.499 / 1.699 / 1.999

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của Galaxy S27 và S27 Plus tương đương với giá của Galaxy S26 và S26 Plus sau đợt điều chỉnh giá diễn ra vào đầu tháng 10/2026, thay vì giữ nguyên giá niêm yết ban đầu khi ra mắt thế hệ tiền nhiệm.

Áp lực chi phí linh kiện và bài toán biên lợi nhuận

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc đẩy khung giá lên cao bắt nguồn từ sự leo thang không ngừng của giá linh kiện bán dẫn, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ di động. Khi chi phí sản xuất linh kiện đầu vào tăng mạnh, nhà sản xuất buộc phải đứng trước những lựa chọn khắt khe: chấp nhận sụt giảm biên lợi nhuận, cắt giảm các trang bị khác hoặc chuyển một phần gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng.

Nhìn lại dòng Galaxy S26, khi ra mắt model này có giá khởi điểm 899 USD (256GB), Galaxy S26 Plus là 1.099,99 USD và Galaxy S26 Ultra là 1.299,99 USD. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2026, Samsung đã phải tăng thêm khoảng 100 USD trên mỗi phiên bản. Báo cáo từ Chosun Daily cho thấy hãng thậm chí vẫn cân nhắc tăng thêm 100.000 đến 130.000 won (khoảng 75-100 USD) đối với dòng Galaxy S26 do chi phí phát sinh.

Việc tiếp tục tăng giá trên nền tảng giá đã điều chỉnh trước đó có thể mang lại rủi ro phản ứng ngược từ thị trường, bởi người dùng kỳ vọng những cải tiến công nghệ mang tính đột phá tương xứng với số tiền đầu tư ngày càng lớn.

Giải pháp tối ưu chi phí cho người dùng khi nâng cấp

Dù các mức giá trên mới dừng lại ở mức dự đoán và Samsung chưa công bố cấu hình chính thức, người dùng quan tâm đến thế hệ flagship mới vẫn có thể áp dụng các giải pháp tài chính hợp lý: