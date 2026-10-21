Dòng Galaxy S27 lộ diện qua phụ kiện màn hình hé lộ chi tiết kích thước cùng bộ nhớ trong Thông tin rò rỉ từ các mẫu miếng dán màn hình chuỗi cung ứng cung cấp cái nhìn sớm về thiết kế, kích thước và phân bổ cấu hình RAM trên các dòng Galaxy S27.

Những thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng phụ kiện bảo vệ màn hình vừa hé lộ chi tiết cấu trúc mặt trước, kích thước màn hình cũng như định hướng cấu hình RAM và bộ nhớ trong của dòng điện thoại Samsung Galaxy S27. Dữ liệu mới cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc tiếp tục duy trì tính nhất quán về ngôn ngữ thiết kế, đồng thời cân nhắc điều chỉnh thông số phần cứng nhằm thích ứng với biến động chi phí linh kiện bán dẫn.

Miếng dán màn hình Galaxy S27 Series

Thiết kế mặt trước và kích thước các phiên bản Galaxy S27

Các phụ kiện kính cường lực xuất hiện từ đối tác bên thứ ba bao gồm cả mẫu kính trong suốt tiêu chuẩn lẫn dòng kính chống nhìn trộm từ góc nghiêng. Dựa trên thông số vật lý của các tấm dán bảo vệ, thiết kế mặt trước và độ dày viền của toàn bộ dòng Galaxy S27 không ghi nhận sự thay đổi mang tính đột phá so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng kính bảo vệ của phiên bản Galaxy S27 Ultra vẫn có khả năng tương thích với dòng máy tiền nhiệm S26 Ultra. Điều này khẳng định Samsung ưu tiên tối ưu hóa độ hoàn thiện của khung viền hơn là thay đổi hoàn toàn tỷ lệ hiển thị.

Galaxy S27 sẽ có kích thước nhất nhỏ trong dòng sản phẩm

Không gian hiển thị của từng phiên bản được phân định rõ ràng nhằm phục vụ nhiều nhóm nhu cầu sử dụng khác nhau:

Galaxy S27: Tấm nền kích thước khoảng 6.27 inch, duy trì vị trí thiết bị nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm cao cấp.

Tấm nền kích thước khoảng 6.27 inch, duy trì vị trí thiết bị nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm cao cấp. Galaxy S27 Pro: Mẫu máy ở phân khúc kích thước trung gian với màn hình khoảng 6.47 inch.

Mẫu máy ở phân khúc kích thước trung gian với màn hình khoảng 6.47 inch. Galaxy S27+: Sở hữu không gian hiển thị mở rộng với kích thước ước tính đạt 6.66 inch.

Sở hữu không gian hiển thị mở rộng với kích thước ước tính đạt 6.66 inch. Galaxy S27 Ultra: Thiết bị cao cấp nhất với màn hình lớn lên tới 6.89 inch, cung cấp diện tích hiển thị tối đa.

Galaxy S27 Series tiếp tục sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại

Áp lực chi phí và tùy chọn cấu hình bộ nhớ

Bên cạnh diện mạo màn hình đục lỗ hiện đại, cấu hình phần cứng của Galaxy S27 đang được cân nhắc kỹ lưỡng trước áp lực gia tăng chi phí sản xuất vi mạch. Do nguồn cung chất bán dẫn tiếp tục biến động, việc ấn định thông số RAM và bộ nhớ lưu trữ cho từng thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh.

Để kiểm soát giá thành tiếp cận người dùng, Samsung nhiều khả năng vẫn duy trì tùy chọn RAM 8GB cho Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ tại một số khu vực nhất định. Mặc dù vậy, mức dung lượng RAM 12GB dự kiến vẫn đóng vai trò là cấu hình phổ biến trên hầu hết các biến thể thương mại.

Phiên bản Kích thước màn hình Tùy chọn RAM Bộ nhớ trong Galaxy S27 6.27 inch 8GB / 12GB 256GB / 512GB Galaxy S27 Pro 6.47 inch 12GB / 16GB 256GB / 512GB / 1TB Galaxy S27+ 6.66 inch 8GB / 12GB 256GB / 512GB Galaxy S27 Ultra 6.89 inch 12GB / 16GB 256GB / 512GB / 1TB

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S27 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2027. Những dữ liệu rò rỉ ban đầu từ phụ kiện chuỗi cung ứng cho thấy Samsung sẽ tập trung vào sự ổn định trong trải nghiệm cầm nắm và cân đối giá thành phần cứng thay vì áp dụng các cải tiến ngoại hình đột ngột.