Đồng hồ HONOR Watch 6 Pro chốt lịch ra mắt ngày 28/9: Cảm biến đo huyết áp và ngừng tim Mẫu đồng hồ HONOR Watch 6 Pro chính thức ấn định thời điểm ra mắt vào ngày 28/9 tại Trung Quốc, sở hữu thiết kế kép linh hoạt cùng cảm biến y tế theo dõi ngừng tim.

Thương hiệu HONOR vừa chính thức xác nhận mẫu đồng hồ thông minh HONOR Watch 6 Pro sẽ được trình làng vào ngày 28 tháng 9 tới đây. Sau khi ra mắt các phiên bản tiền nhiệm gồm Watch 6, Watch 6 Plus và bản đặc biệt Watch 6 Plus Motorcycle Edition, việc bổ sung biến thể Pro đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng trong việc nâng cấp trải nghiệm người dùng cả về thẩm mỹ lẫn tính năng y tế chuyên sâu.

HONOR Watch 6 Pro đang được phát triển

Ngôn ngữ thiết kế kép: Cân bằng phong cách thể thao và sang trọng

Thông tin rò rỉ từ đoạn video giới thiệu trên nền tảng Weibo cho thấy HONOR Watch 6 Pro mang đến hai tùy chọn phong cách hoàn toàn riêng biệt. Hãng đã phát triển đồng thời một biến thể mang hơi hướng thể thao, năng động và một biến thể theo trường phái trang trọng, cổ điển. Sự phân tách này giải quyết bài toán đa dạng hóa phong cách thời trang, giúp thiết bị thích ứng tốt trong cả môi trường tập luyện lẫn các sự kiện trang trọng.

Về mặt công thái học và thao tác điều khiển, cạnh phải thân máy được trang bị các nút bấm vật lý chuyên biệt. Cụm phím cứng này hỗ trợ điều hướng giao diện nhanh chóng, hạn chế sự phụ thuộc vào màn hình cảm ứng khi người dùng đang vận động mạnh hoặc khi tay bị ướt.

Thiết kế HONOR Watch 6 Pro có một số thay đổi so với model tiêu chuẩn

Bước tiến công nghệ với các cảm biến y tế chuyên sâu

Bên cạnh việc định hình lại thiết kế bên ngoài, HONOR Watch 6 Pro tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống giám sát sức khỏe. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của thuật toán và cảm biến hỗ trợ cảnh báo ngừng tim, giúp người dùng nhận diện sớm các tín hiệu nguy hiểm từ hệ tim mạch.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp công nghệ đo huyết áp trực tiếp trên cổ tay. Khả năng phân tích các chỉ số sinh trắc học liên tục biến thiết bị đeo này thành một công cụ kiểm soát thể chất mang tính y tế cao, thay vì chỉ dừng lại ở các thông số đếm bước hay nhịp tim cơ bản thông thường.

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Trạng thái đặt trước và khả năng cạnh tranh thị trường

Hiện tại, cổng đăng ký đặt trước dành cho HONOR Watch 6 Pro đã chính thức mở cửa tại thị trường Trung Quốc trước thềm sự kiện ngày 28 tháng 9. Với việc trang bị màn hình hiển thị cao cấp, hệ thống phím chức năng cải tiến cùng loạt tính năng y tế mang tính đột phá, thiết bị được kỳ vọng sẽ tạo sức ép cạnh tranh lớn lên phân khúc đồng hồ thông minh cận cao cấp và cao cấp trong thời gian tới.