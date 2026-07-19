Đồng hồ myFirst Fone S4: Sự kết hợp giữa công nghệ eSIM và tính năng bảo vệ trẻ em myFirst Fone S4 vừa ra mắt với màn hình OLED 1,65 inch, tích hợp eSIM 4G cho phép liên lạc toàn cầu và hệ thống định vị thời gian thực nhằm tối ưu hóa sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Hãng công nghệ myFirst vừa chính thức trình làng mẫu đồng hồ thông minh mới nhất mang tên Fone S4, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu liên lạc và giám sát an toàn cho trẻ em. Điểm nhấn của thiết bị này là sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và hệ sinh thái phần mềm đóng, giúp loại bỏ các rủi ro từ môi trường mạng bên ngoài.

Cấu hình kỹ thuật và khả năng hiển thị vượt trội

myFirst Fone S4 sở hữu màn hình OLED 1,65 inch với độ phân giải 348 x 443 pixel, hỗ trợ tính năng luôn hiển thị (Always-on). Việc sử dụng tấm nền OLED không chỉ mang lại độ tương phản cao, màu sắc rực rỡ mà còn giúp tiết kiệm điện năng đáng kể cho viên pin dung lượng 605 mAh.

The myFirst Fone S4 smartwatch has an always-on OLED display.

Về sức mạnh bên trong, thiết bị được trang bị vi xử lý lõi tứ Spreadtrum W377E, đi kèm với 1 GB RAM và 8 GB bộ nhớ trong. Cấu hình này đảm bảo các tác vụ liên lạc và theo dõi hoạt động diễn ra mượt mà trên nền tảng hệ điều hành tùy biến của hãng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 1.65-inch OLED (348 x 443) Vi xử lý Quad-core Spreadtrum W377E Bộ nhớ 1 GB RAM / 8 GB ROM Camera 5 MP Kết nối 4G eSIM, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 Tiêu chuẩn kháng nước IPX8

Giải pháp liên lạc toàn cầu qua eSIM

Khác với nhiều dòng đồng hồ trẻ em sử dụng SIM vật lý truyền thống, myFirst Fone S4 tích hợp sẵn công nghệ eSIM 4G. Điều này cho phép thiết bị duy trì kết nối liên tục và có thể kích hoạt sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ Wi-Fi chuẩn n và Bluetooth 4.2, cho phép trẻ kết nối với tai nghe không dây để nghe nhạc MP3 hoặc thực hiện cuộc gọi.

Users of the myFirst Fone S4 smartwatch can join group video calls.

Đáng chú ý, camera 5 MP được tích hợp phía trước cho phép thực hiện các cuộc gọi video nhóm với những liên hệ đã được cha mẹ phê duyệt. Trong những môi trường không tiện nghe gọi, phụ huynh có thể gửi các mẫu rung magiCode – một hệ thống mã hóa rung đã được thống nhất trước giữa cha mẹ và con cái để truyền tải thông điệp nhanh chóng.

Hệ thống an ninh và giám sát đa tầng

Điểm khác biệt lớn nhất của Fone S4 so với các thiết bị thông minh thông thường là tính bảo mật tuyệt đối. Thiết bị không cho phép cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba, không có trình duyệt web hay mạng xã hội. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tiếp cận từ những đối tượng xấu hoặc các nội dung không phù hợp.

The myFirst Fone S4 smartwatch comes in Cotton Candy Mix or Space Blue colors.

Phụ huynh có toàn quyền kiểm soát danh bạ và thời gian sử dụng thông qua ứng dụng quản lý từ xa. Hệ thống định vị GPS tích hợp cho phép theo dõi vị trí của trẻ theo thời gian thực, thiết lập hàng rào địa lý (geofencing) để nhận cảnh báo khi trẻ ra khỏi khu vực an toàn, cùng nút bấm khẩn cấp SOS cho các tình huống nguy hiểm.

Khuyến khích vận động thông qua trò chơi hóa

Bên cạnh tính năng an toàn, myFirst Fone S4 còn đóng vai trò như một thiết bị hỗ trợ sức khỏe. Đồng hồ tích hợp cảm biến đo nhịp tim và theo dõi hoạt động hàng ngày. Các mục tiêu thể chất được thiết kế dưới dạng trò chơi (gamified), khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn để đạt được các cột mốc thành tích.

The myFirst Fone S4 smartwatch comes with a gamified activity tracker to help kids stay healthy.

Với tiêu chuẩn kháng nước IPX8, trẻ có thể thoải mái đeo đồng hồ khi rửa tay hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời mà không lo hỏng hóc do ẩm ướt. Hiện tại, sản phẩm có giá niêm yết 199 USD, đi kèm với các gói đăng ký dịch vụ eSIM linh hoạt theo tháng hoặc theo năm.