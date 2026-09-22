Đồng hồ thông minh vivo Watch 6 ra mắt: Vỏ titan cao cấp, màn hình 3.500 nit và pin 21 ngày vivo Watch 6 ra mắt cùng dòng X500 với khung vỏ titan, kính sapphire, màn hình AMOLED 3.500 nit siêu sáng cùng thời lượng pin bền bỉ ấn tượng đạt mức 21 ngày.

Trong sự kiện ra mắt dòng điện thoại X500, thương hiệu vivo đã chính thức giới thiệu thế hệ đồng hồ thông minh mới mang tên vivo Watch 6. Mẫu smartwatch này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa các vật liệu chế tác cao cấp, màn hình hiển thị ngoài trời sắc nét và thời lượng pin kéo dài nhiều tuần.

vivo Watch 6 ra mắt

Chất liệu hoàn thiện cao cấp và công nghệ màn hình siêu sáng

Về ngoại hình, vivo Watch 6 sở hữu kích thước mặt đồng hồ 45mm với hai tùy chọn vật liệu khung viền gồm thép không gỉ và titan siêu bền. Mặt kính phía trước sử dụng chất liệu sapphire chống trầy xước hiệu quả, tăng cường khả năng chịu va đập trong quá trình sử dụng thường ngày.

Điểm nhấn đáng kể nằm ở màn hình AMOLED kích thước 1,47 inch với độ phân giải 466x466 pixel và tần số quét 60Hz. Thiết bị sở hữu phần viền mỏng 1,49mm cùng độ sáng tối đa đạt mốc 3.500 nit, đảm bảo thông tin hiển thị rõ ràng ngay cả khi người dùng vận động dưới điều kiện ánh nắng gay gắt.

Smartwatch mới của vivo có màn hình siêu sáng

Hệ thống cảm biến theo dõi sức khỏe và kết nối đàm thoại

Để phục vụ nhu cầu theo dõi thể chất, vivo Watch 6 được tích hợp cụm cảm biến quang học hỗ trợ đo nhịp tim liên tục và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Bên cạnh đó, thiết bị còn có hệ thống cảm biến hỗ trợ đa dạng bao gồm gia tốc kế, con quay chuyển động, cảm biến địa từ, khí áp kế và cảm biến ánh sáng xung quanh.

Về khả năng liên lạc, đồng hồ hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 5.4, kết nối NFC và hệ thống định vị GPS tần số kép giúp xác định vị trí chuẩn xác khi luyện tập thể thao. Loa ngoài cùng micro tích hợp sẵn cho phép người dùng đàm thoại trực tiếp ngay trên cổ tay một cách thuận tiện.

Hiệu năng pin bền bỉ và biểu giá các phiên bản

Chiếc đồng hồ này vận hành trên nền tảng hệ điều hành BlueOS 4.0 do vivo phát triển, đi kèm viên pin dung lượng 505mAh. Theo công bố từ hãng, thiết bị có thể đạt thời gian sử dụng lên đến 21 ngày ở chế độ cơ bản, khoảng 6 ngày khi bật tính năng Always-On Display và duy trì khoảng 4 ngày nếu bật kết nối dữ liệu di động eSIM liên tục.

Phiên bản Màu sắc / Tùy chọn Giá niêm yết (NDT) Giá quy đổi (VND) Thép không gỉ (Bluetooth) Wilderness, Moonlight 999 nhân dân tệ Khoảng 3,89 triệu đồng Thép không gỉ (eSIM) Hỗ trợ kết nối mạng di động 1.399 nhân dân tệ Khoảng 5,45 triệu đồng Vỏ Titan cao cấp (eSIM) Khung vỏ titan 1.999 nhân dân tệ Khoảng 7,78 triệu đồng

Sự xuất hiện của vivo Watch 6 mang đến thêm một lựa chọn đồng hồ thông minh sở hữu thiết kế kim loại cao cấp, màn hình hiển thị xuất sắc và thời lượng sử dụng vượt trội trong tầm giá cạnh tranh.