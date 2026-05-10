Dòng iPhone 20 Pro hé lộ thiết kế kính cong bốn cạnh cùng màn hình hiển thị kỷ lục 7 inch Phiên bản kỷ niệm 20 năm iPhone được dự đoán sở hữu cấu trúc kính quad-curved đột phá, thu nhỏ Dynamic Island và nâng không gian hiển thị lên kích thước tối đa.

Dòng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max ra mắt vào năm 2027 nhiều khả năng sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn về kỹ thuật phần cứng của Apple, với màn hình mở rộng lên tới gần 7 inch cùng cấu trúc kính uốn cong bốn cạnh (quad-curved). Đây được xem là cột mốc quan trọng kỷ niệm tròn hai thập kỷ phát triển của thương hiệu iPhone, thúc đẩy các giải pháp gia công và tối ưu không gian hiển thị mặt trước.

Ngôn ngữ thiết kế quad-curved và thách thức gia công cơ khí

Theo chia sẻ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, thế hệ iPhone 20 Pro có thể sẽ chuyển sang ngôn ngữ tạo hình quad-curved hoàn toàn mới. Thay vì duy trì cấu trúc phẳng ở cả hai mặt như các thế hệ tiền nhiệm, phần kính bảo vệ của thiết bị sẽ được uốn cong mềm mại về cả bốn phía, tạo cảm giác liền mạch giữa màn hình và khung viền bao quanh.

Đồng quan điểm, chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cũng từng đưa ra nhận định rằng cả mặt trước lẫn mặt sau của máy có thể được bo cong sang hai bên. Để bảo đảm độ vững chắc cho toàn bộ khung đỡ, Apple dự kiến vẫn duy trì dải kim loại chắc chắn chạy ở phần giữa thân máy.

Về mặt kỹ thuật, việc uốn cong vật liệu kính ở cả bốn cạnh đòi hỏi tiêu chuẩn dung sai cực kỳ khắt khe trong dây chuyền sản xuất thương mại. Đội ngũ kỹ sư phải giải quyết đồng thời bài toán kiểm soát độ mỏng, khả năng phân tán lực khi va đập và tối ưu hóa chi phí sản xuất hàng loạt nhằm đảm bảo độ bền tối đa khi đến tay người dùng.

Bước nhảy vọt về kích thước màn hình và bảng thông số dự kiến

Cùng với thay đổi ở bộ khung vỏ, diện tích tấm nền hiển thị trên dòng máy kỷ niệm 20 năm cũng ghi nhận bước tiến rõ rệt. Nguồn tin rò rỉ cho biết kích thước màn hình vật lý trên iPhone 20 Pro sẽ đạt mức 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max chạm mốc 6,96 inch.

Nhiều khả năng Apple sẽ làm tròn các con số này thành 6,4 inch và 7 inch khi công bố thương mại. Sự kết hợp giữa viền màn hình siêu mỏng và mức tăng 0,1 inch giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn đáng kể mà không khiến kích thước tổng thể của máy trở nên quá khổ. Bên cạnh đó, nguồn tin cũng đề cập đến một thiết bị màn hình gập đầu tiên của hãng với kích thước mở rộng bên trong khoảng 7,6 inch.

Dòng thiết bị Kích thước màn hình rò rỉ Kích thước thương mại ước tính iPhone 18 Pro 6,27 inch 6,3 inch iPhone 18 Pro Max 6,86 inch 6,9 inch iPhone 20 Pro 6,41 inch 6,4 inch iPhone 20 Pro Max 6,96 inch 7,0 inch iPhone màn hình gập 7,60 inch (mở rộng) 7,6 inch

Tối giản cụm Dynamic Island hướng tới chuẩn mực toàn màn hình

Trải nghiệm hình ảnh trên mặt trước tiếp tục nhận được cải tiến lớn nhờ việc tinh giản diện tích chiếm dụng của Dynamic Island. Nguồn tin từ Digital Chat Station hé lộ khu vực này sẽ được thu nhỏ đáng kể trên bộ đôi Pro và Pro Max thế hệ mới.

Theo đó, cụm camera trước nhiều khả năng sẽ được thu gọn vào một lỗ đục duy nhất thay cho phần cắt hình viên thuốc kéo dài hiện nay. Dù cụm Dynamic Island đang đảm nhiệm nhiều vai trò như chứa cảm biến Face ID, camera và hiển thị trạng thái tác vụ, việc thu nhỏ cụm phần cứng này sẽ giải phóng không gian hiển thị tối đa, đưa máy tiến gần hơn tới thiết kế màn hình liền mạch không khiếm khuyết.

Thời điểm ra mắt bộ đôi iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được dự đoán rơi vào tháng 9/2027. Apple có thể sẽ bỏ qua thế hệ iPhone 19 để tiến thẳng lên con số 20 mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, các thông số về màn hình 7 inch, kính cong bốn cạnh và cụm cảm biến mới hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ công nghệ và cần thêm thời gian để kiểm chứng trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thực tế.