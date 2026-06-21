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Nông thôn mới

Đông Kinh nâng chất miền quê mới.

Phan Quỳnh Nga - 21/06/2026 06:55
Đông Kinh sau sáp nhập tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới: phát triển kinh tế, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
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