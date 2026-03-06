Đồng Nai bất bại sau lượt đi Giải hạng Nhất: Quảng Ninh cầm chân đội đầu bảng 1-1 Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Bùi Long Nhật, Quảng Ninh vẫn phải chia điểm với Trường Tươi Đồng Nai trong trận hòa 1-1 đầy kịch tính tại vòng 11.

Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức khép lại lượt đi Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 với vị thế độc tôn sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh. Dù không thể giành trọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn bảo vệ thành công mạch bất bại ấn tượng, khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho suất thăng hạng V-League mùa tới.

Đồng Nai trải qua trận đấu khó khăn trước Quảng Ninh.

Bất ngờ sớm và nỗ lực của đội bóng đất Mỏ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Quảng Ninh sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7. Tận dụng sự sơ hở hiếm hoi của hàng phòng ngự đối phương, Bùi Long Nhật đã có pha dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm không chỉ giúp tinh thần các cầu thủ Quảng Ninh hưng phấn mà còn giải tỏa áp lực sau chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn, đội bóng đất Mỏ đã trình diễn một lối chơi kiên cường và đầy kỷ luật. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của họ đã gặp phải thử thách cực đại trước sức ép tấn công mạnh mẽ từ đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bản lĩnh của "Những chiến binh xanh"

Sau bàn thua sớm, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 24, những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng miền Đông Nam Bộ đã được đền đáp. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh là người lập công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Mặc dù sở hữu dàn ngôi sao tấn công chất lượng như Trần Minh Vương hay Hồ Thanh Minh, Đồng Nai vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nữa. Hàng thủ Quảng Ninh đã chơi tập trung và lăn xả trong suốt thời gian còn lại của hiệp hai để bảo toàn điểm số quý giá trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Khép lại lượt đi với kỷ lục ấn tượng

Với 1 điểm giành được tại Cẩm Phả, Trường Tươi Đồng Nai chính thức kết thúc giai đoạn lượt đi với ngôi vị đầu bảng khi sở hữu 25 điểm. Thành tích bất bại sau 11 vòng đấu là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh và sự ổn định của đội bóng dưới thời HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trong khi đó, kết quả hòa này mang lại sự tự tin cần thiết cho Quảng Ninh. Việc cầm chân được đội bóng mạnh nhất giải giúp họ có thêm động lực để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về đầy cam go phía trước. Cuộc đua tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn khi các đội bóng dần bắt nhịp và điều chỉnh lối chơi.