Đồng Nai chiêu mộ Milos Vulic: Cú hích từ Serie A cho tham vọng V.League 2026/27 Đội bóng tân binh Đồng Nai vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Milos Vulic, tiền vệ người Serbia sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại Serie A và Champions League, nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong nỗ lực kiện toàn lực lượng cho lần trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, Đồng Nai đã tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức đạt được thỏa thuận với Milos Vulic. Bản hợp đồng này không chỉ đơn thuần là sự bổ sung về mặt nhân sự, mà còn là lời khẳng định đanh thép về tham vọng cạnh tranh sòng phẳng của đội bóng tại V.League 2026/27.

Đồng Nai chiêu mộ tiền vệ người Serbia, Milos Vulic. Ảnh: Đồng Nai.

Bản lý lịch ấn tượng từ đấu trường châu Âu

Milos Vulic sinh năm 1996, sở hữu thể hình lý tưởng (1,83m) cho một tiền vệ trung tâm hiện đại. Trước khi cập bến đội bóng miền Đông Nam Bộ, cầu thủ 29 tuổi này đã xây dựng được danh tiếng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là khoảng thời gian anh chinh chiến tại Serie A trong màu áo Crotone, nơi rèn luyện bản lĩnh và tư duy chiến thuật ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ quốc nội, Vulic còn tích lũy được kinh nghiệm quý báu tại Champions League và Europa League khi khoác áo Red Star Belgrade – đội bóng giàu truyền thống nhất Serbia. Việc từng đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới tại đấu trường danh giá nhất lục địa già giúp Vulic trở thành quân bài chiến lược quan trọng trong sơ đồ của ban huấn luyện Đồng Nai.

Đẳng cấp đội tuyển quốc gia

Sự nghiệp của Milos Vulic còn được ghi dấu bằng hai lần khoác áo đội tuyển quốc gia Serbia trong các trận giao hữu quốc tế gặp Nhật Bản và Jamaica. Dù ở mùa giải 2025/26 anh thi đấu cho Napredak tại giải vô địch quốc gia Serbia (Super Liga Srbije), nhưng đẳng cấp của một cầu thủ từng hít thở bầu không khí Serie A vẫn được đánh giá rất cao khi chuyển đến môi trường V.League.

Chiến lược nâng cấp đội hình toàn diện

Việc chiêu mộ thành công một ngoại binh chất lượng như Milos Vulic nằm trong lộ trình đầu tư bài bản của ban lãnh đạo Đồng Nai. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự hiện diện của một cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao sẽ mang lại hiệu ứng tích cực về tinh thần và kinh nghiệm cho các đồng đội xung quanh.

Cùng với Vulic, Đồng Nai cũng đã nhanh chóng hoàn tất các thương vụ nội binh chất lượng để ổn định bộ khung. Những cái tên mới gia nhập bao gồm:

Bùi Tiến Dụng : Hậu vệ đa năng với kinh nghiệm dày dặn tại V.League.

: Hậu vệ đa năng với kinh nghiệm dày dặn tại V.League. Phạm Văn Phong : Thủ thành có khả năng phản xạ và điều phối hàng thủ tốt.

: Thủ thành có khả năng phản xạ và điều phối hàng thủ tốt. Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu: Những sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa và hành lang cánh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và những bản hợp đồng mang tính đột phá, Đồng Nai đang cho thấy họ không chỉ muốn trụ hạng mà còn sẵn sàng trở thành "ngựa ô" thú vị của mùa giải V.League 2026/27. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm châu Âu của Vulic và bản lĩnh của các nội binh sẽ là chìa khóa để đội bóng thực hiện mục tiêu này.