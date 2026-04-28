Đồng Nai mở rộng gần 19.400 ha nông nghiệp hữu cơ qua chuỗi liên kết doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai đã hình thành 11 vùng nông nghiệp hữu cơ với quy mô gần 19,4 ngàn hécta, tập trung vào mô hình liên kết chuỗi giá trị nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và thu nhập cho nông dân.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) được xác định là nhiệm vụ đột phá của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2020-2025. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 11 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích gần 19,4 ngàn hécta, thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp đầu tàu và hộ nông dân địa phương.

Nhân rộng mô hình sản xuất sạch tại các địa phương

Các mô hình NNHC đang khẳng định hiệu quả kinh tế và môi trường tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Điển hình tại xã Sông Ray, quy mô trồng lúa hữu cơ đã đạt khoảng 20ha. Nông dân tại đây áp dụng tiêu chuẩn “5 không”: không thuốc diệt cỏ, không chất bảo quản, không thuốc trừ sâu hóa học, không dư lượng hóa chất độc hại và không chất kích thích tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bầu Kiên tại xã Thanh Sơn cũng đã mở rộng diện tích lúa hữu cơ từ 1,5ha thử nghiệm lên hơn 30ha. Mô hình này giúp xã viên tiếp cận vật tư nông nghiệp sinh học với giá ưu đãi và được đảm bảo đầu ra ổn định thông qua các hợp đồng liên kết.

Ứng dụng công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn

Để hỗ trợ nông dân chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai đã triển khai các ứng dụng lợi khuẩn probiotic (IMO) và nấm men rượu MEVI. Công nghệ này cho phép người sản xuất tự tạo phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học từ phế phẩm nông nghiệp, giúp giảm chi phí và bảo vệ hệ sinh thái đất.

Tại xã Dầu Giây, nông dân đã bắt đầu tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm tại chỗ để thay thế dần phân bón hóa học. Hiện nay, diện tích cây ăn trái và rau màu ứng dụng quy trình hữu cơ trên toàn tỉnh đã vượt mốc 1.000 hécta.

Vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn

Sự tham gia của các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và Công ty TNHH Nedspice Processing Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn. Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết hợp tác với UBND tỉnh để chuyển giao quy trình kỹ thuật và hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho nông sản hữu cơ.

Theo đại diện Tập đoàn Quế Lâm, đơn vị đang duy trì mức tăng trưởng bình quân 25-30%/năm trong cung ứng phân bón hữu cơ vi sinh. Doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ nông dân làm chủ công nghệ sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra, góp phần "xanh hóa" ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Trong lĩnh vực hồ tiêu, chương trình phát triển chuỗi giá trị bền vững đã kết nối hơn 2.500 hộ thành viên tại các xã: Sông Ray, Xuân Lộc, Lộc Ninh, Nghĩa Trung. Trong số này, hơn 1.000 hộ dân đã đạt được các chứng nhận hữu cơ quốc tế, mở ra cơ hội xuất khẩu lớn cho nông sản địa phương.