Đồng Nai thắng Trẻ PVF-CAND 2-0, củng cố ngôi đầu cuộc đua thăng hạng Thắng lợi thuyết phục tại sân nhà giúp Đồng Nai duy trì khoảng cách 3 điểm với Bắc Ninh, tiến gần hơn tới mục tiêu thăng hạng V-League mùa tới.

Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho suất thăng hạng bằng chiến thắng 2-0 trước Trẻ PVF-CAND. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng duy trì khoảng cách 3 điểm an toàn với đội bám đuổi Bắc Ninh trên bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Đồng Nai giành trọn 3 điểm trước Trẻ PVF-CAND. Ảnh: CLB Đồng Nai.

Lối chơi pressing tầm cao và bàn mở tỷ số sớm

Bước vào trận đấu với áp lực phải thắng để duy trì lợi thế điểm số, HLV Nguyễn Việt Thắng đã chỉ đạo các học trò dâng cao pressing toàn diện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự chủ động này khiến Trẻ PVF-CAND lúng túng và phá sản ý đồ triển khai bóng chậm từ phần sân nhà.

Ưu thế về chất lượng nhân sự của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa ở những phút đầu. Từ quả tạt bóng đầy ý đồ của Chu Văn Kiên, hàng phòng ngự đội khách rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong nỗ lực cản phá, một hậu vệ bên phía Trẻ PVF-CAND đã lóng ngóng phản lưới nhà, giúp Đồng Nai có bàn mở tỷ số đầy thuận lợi.

Alex Sandro định đoạt trận đấu

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà. Phút 56, trung vệ Tấn Sinh suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Minh Vương, nhưng thủ môn Đức An đã xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Tuy nhiên, những nỗ lực của thủ thành Đức An không thể giúp Trẻ PVF-CAND đứng vững mãi trước sức ép liên hồi. Phút 60, tiền đạo Alex Sandro tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa để tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số 2-0 cho Đồng Nai.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự ổn định về mặt chiến thuật của HLV Nguyễn Việt Thắng. Với khoảng cách 3 điểm duy trì trước Bắc Ninh, Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé thăng hạng lên V-League mùa giải tới. Ngược lại, Trẻ PVF-CAND sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn bám đuổi nhóm dẫn đầu.