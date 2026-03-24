Đông Nam Á hướng tới kỷ lục lịch sử với 5 đại diện tranh tài tại Asian Cup 2027 Sau các tấm vé sớm của Indonesia, Việt Nam và Singapore, khu vực Đông Nam Á đang đứng trước cột mốc vô tiền khoáng hậu nếu Thái Lan và Philippines vượt qua thử thách cuối.

Bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại nhảy vọt về vị thế trên bản đồ túc cầu châu lục. Vốn thường bị gắn mác là "vùng trũng", khu vực này đang tràn trề hy vọng thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 5 đại diện góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Loạt trận quyết định vào ngày 31 tháng 3 tới sẽ là thời điểm định đoạt lịch sử, minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền bóng đá khu vực.

Ba tấm vé sớm và sự khẳng định vị thế

Tính đến thời điểm hiện tại, ba quốc gia Đông Nam Á đã chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á. Trong đó, Indonesia nổi lên như một hình mẫu về sự thăng tiến nhanh chóng. Bằng chiến lược nhập tịch bài bản với dàn cầu thủ chất lượng, đội bóng xứ vạn đảo đã vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 để lấy vé trực tiếp tới Asian Cup.

Song hành cùng Indonesia là tuyển Việt Nam, đội bóng đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi chiếm lĩnh ngôi đầu bảng F tại vòng loại cuối cùng. Dù hành trình có những thuận lợi nhất định, không thể phủ nhận sự ổn định xuyên suốt của đoàn quân áo đỏ. Bất ngờ lớn nhất thuộc về Singapore, đại diện quốc đảo sư tử đã có màn lột xác ngoạn mục tại bảng C để sớm định đoạt số phận trước một vòng đấu.

Thử thách cực đại cho Thái Lan và Philippines

Khi một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành, sự kỳ vọng hiện đang đổ dồn vào Thái Lan và Philippines. Tại bảng D, đội tuyển Thái Lan đang ở thế bám đuổi quyết liệt với Turkmenistan. Dù cùng sở hữu 12 điểm, nhưng "Voi chiến" đang xếp dưới do thua thiệt về đối đầu (thất bại 1-3 ở lượt đi). Nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài một chiến thắng tuyệt đối trên sân nhà để lật ngược thế cờ.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Thái Lan đã có những phát biểu khá tự tin trước thềm cuộc tái đấu Turkmenistan.

Tình cảnh của Philippines tại bảng A cũng kịch tính không kém. Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, Philippines và Tajikistan cùng có 13 điểm, nhưng đại diện Đông Nam Á xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +11). Điều này đồng nghĩa với việc Philippines buộc phải đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong trận tái đấu để tự giành lấy quyền tự quyết.

Kỳ vọng vào một trang sử mới

Trong bối cảnh các đội bóng khác như Malaysia, Myanmar, Lào hay Brunei đã sớm dừng bước, trọng trách duy trì niềm tự hào khu vực giờ đây đặt nặng lên vai Thái Lan và Philippines. Mặc dù Việt Nam và Singapore vẫn còn lượt trận cuối trên sân nhà, nhưng kết quả của họ chỉ mang ý nghĩa thủ tục và duy trì đà hưng phấn.

Nếu hai đại diện còn lại có thể vượt qua áp lực để giành chiến thắng trong ngày 31 tháng 3, bóng đá Đông Nam Á sẽ chính thức bước vào một chương mới chói lọi hơn tại đấu trường châu lục. Đây không chỉ là thành công về mặt con số, mà còn là lời khẳng định về sự thu hẹp khoảng cách trình độ với các ông lớn hàng đầu châu Á.