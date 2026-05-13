Dòng OPPO Find X10 lộ diện với 4 biến thể màn hình: Tham vọng thống trị phân khúc flagship Dòng flagship OPPO Find X10 dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới với 4 tùy chọn kích thước màn hình từ 6,32 đến 6,89 inch, đi kèm nhiều cải tiến về công nghệ hiển thị và thiết kế.

Dòng điện thoại cao cấp thế hệ mới của OPPO mang tên Find X10 được dự báo sẽ có sự thay đổi lớn về dải sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào hai hoặc ba phiên bản như các năm trước, thương hiệu này đang thử nghiệm tới bốn mẫu máy khác nhau, bao phủ từ phân khúc nhỏ gọn đến các mẫu siêu cao cấp màn hình lớn nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trên thị trường.

Đa dạng hóa kích thước với bốn phiên bản màn hình

Theo dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, OPPO đang tiến hành thử nghiệm dòng Find X10 với bốn kích thước màn hình khác nhau, đi kèm các công nghệ tấm nền tiên tiến. Việc mở rộng danh mục sản phẩm này cho phép hãng tiếp cận chính xác hơn từng nhu cầu cụ thể của người dùng, từ những người ưa chuộng sự gọn gàng đến những người cần không gian hiển thị tối đa cho giải trí và làm việc.

Cụ thể, các thông số màn hình đang được thử nghiệm bao gồm:

Phiên bản (Dự kiến) Kích thước Công nghệ tấm nền Độ phân giải Find X10 Compact (tên tạm gọi) 6,32 inch LTPS 1.5K Find X10 6,59 inch LTPO 1.5K Find X10 Pro 6,78 inch LTPO 1.5K Find X10 Pro Max / Ultra 6,89 inch LTPO 2K

Đáng chú ý, phiên bản 6,32 inch đánh dấu sự trở lại của phân khúc flagship nhỏ gọn (compact flagship) – một thị trường đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn. Trong khi đó, mẫu máy lớn nhất với kích thước 6,89 inch và độ phân giải 2K sẽ là đại diện cho những công nghệ hiển thị cao cấp nhất của hãng.

Cải tiến thiết kế và công nghệ hiển thị LIPO

Bên cạnh việc đa dạng hóa kích thước, dòng OPPO Find X10 còn được cho là sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với các góc bo tròn lớn hơn, mang lại cảm giác cầm nắm mềm mại và thoải mái. Đặc biệt, OPPO có thể sẽ áp dụng công nghệ đóng gói màn hình LIPO. Đây là kỹ thuật giúp thu hẹp phần viền màn hình xuống mức tối thiểu, tạo ra sự cân đối hoàn hảo ở cả bốn cạnh, tối ưu không gian hiển thị mà không làm tăng kích thước tổng thể của thiết bị.

Về chất lượng hình ảnh, nguồn tin tiết lộ toàn bộ các mẫu máy trong dòng Find X10 đều hỗ trợ dải màu rộng theo tiêu chuẩn BT.2020. Đây là tiêu chuẩn khắt khe thường thấy trên các dòng TV cao cấp, hứa hẹn mang lại độ chính xác màu sắc vượt trội cho các tác vụ chuyên nghiệp như chỉnh sửa ảnh hay xem nội dung HDR chất lượng cao.

Chiến lược cạnh tranh trong phân khúc cao cấp

Bước đi này của OPPO cho thấy một chiến lược “phủ kín” phân khúc flagship một cách toàn diện. Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp không còn mô hình “một kích cỡ cho tất cả”, việc cung cấp dải sản phẩm đa dạng từ 6,32 inch đến 6,89 inch giúp hãng trực tiếp đối đầu với dải sản phẩm iPhone của Apple hay Galaxy S của Samsung.

Dòng OPPO Find X10 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 tới. Với những nâng cấp mạnh mẽ về màn hình, thiết kế và cấu hình phần cứng, đây được kỳ vọng sẽ là thế hệ flagship tham vọng nhất của thương hiệu từ trước đến nay.