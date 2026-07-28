Đồng sáng lập Rockstar Games kêu gọi các studio phát hành đĩa game vật lý cho người chơi Dan Houser, nhà đồng sáng lập Rockstar Games, cho rằng các studio cần đáp ứng nhu cầu sở hữu đĩa game truyền thống của game thủ dù phân phối kỹ thuật số đang chiếm ưu thế.

Nhà sản xuất game Dan Houser, đồng sáng lập Rockstar Games và là người góp công tạo nên dòng game Grand Theft Auto (GTA), nhận định các công ty phát triển game nên lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng nếu người chơi vẫn muốn sở hữu các bản phát hành dưới dạng đĩa vật lý.

Dù thừa nhận tính tiện lợi của việc tải xuống và các bản cập nhật qua mạng, ông Dan Houser vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với các sản phẩm đĩa game truyền thống cũng như cảm giác sở hữu thực sự mà định dạng này mang lại cho người dùng.

Tầm quan trọng của đĩa game trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại sự kiện San Diego Comic-Con 2026 trong cuộc phỏng vấn với IGN, ông Dan Houser đã chia sẻ về sự dịch chuyển từ đĩa game vật lý sang phân phối kỹ thuật số khi đang thảo luận về các dự án tại công ty mới của ông là Absurd Ventures. Ông cho rằng nếu người chơi có nhu cầu, các doanh nghiệp nên sẵn sàng cung cấp sản phẩm ở định dạng đó.

A still of Dan Houser, the co-creator of Rockstar Games and Grand Theft Auto

Bên cạnh đó, nhà sáng lập này cũng chỉ ra mặt tích cực của phân phối số. Khả năng cập nhật và sửa lỗi sau khi phát hành đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng chung của các trò chơi hiện đại.

Sự đánh đổi giữa sự tiện lợi và quyền sở hữu

Đồng nghiệp của Dan Houser tại Absurd Ventures cũng chia sẻ góc nhìn trung lập về cuộc tranh luận này. Việc cầm trên tay một hộp đĩa game mang lại cảm xúc sáng tạo trọn vẹn và sự hài lòng khi tạo ra một sản phẩm hữu hình. Ngược lại, định dạng kỹ thuật số mang đến sự tiện lợi vượt trội, cho phép người chơi tải nhanh các tựa game lên thiết bị như Steam Deck trước những chuyến bay dài.

Quan điểm của Dan Houser đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tải xuống kỹ thuật số. Mặc dù các bản tải về và bản vá lỗi giúp cải thiện trải nghiệm chơi game, những hạn chế về quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) lại gây ra không ít phiền hà cho người dùng. Vì vậy, các bản phát hành vật lý vẫn giữ giá trị lớn đối với nhiều nhà phát triển hàng đầu như Hideo Kojima hay Yoko Taro.