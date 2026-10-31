Dòng smartphone Samsung Galaxy S27 lộ thông số pin: Bản tiêu chuẩn 25W còn Ultra lên 60W Chứng nhận IECEE và 3C tiết lộ Galaxy S27 vẫn dùng sạc 25W cũ kỹ, trong khi biến thể Pro sở hữu pin 5.200mAh và Ultra đạt 5.700mAh cùng khả năng sạc nhanh 60W.

Dữ liệu kỹ thuật từ các cơ quan chứng nhận thiết bị quốc tế vừa tiết lộ bức tranh phân cấp cấu hình rõ rệt trên dòng smartphone cao cấp Galaxy S27 của Samsung. Trong khi các biến thể cao cấp được trang bị những cải tiến lớn về pin và tốc độ nạp năng lượng, mẫu flagship Galaxy S27 tiêu chuẩn lại đứng trước nguy cơ giữ nguyên thông số sạc nhanh 25W vốn đã tồn tại từ năm 2020.

Chứng nhận IECEE và sự dậm chân tại chỗ của Galaxy S27 tiêu chuẩn

Cụ thể, chứng nhận mới do tổ chức UL Solutions (Demko) phê duyệt và được công bố trực tiếp trong cơ sở dữ liệu của hệ thống IECEE đã liệt kê hàng loạt phiên bản mã hiệu thuộc Galaxy S27 tiêu chuẩn. Danh sách này bao gồm các model SM-S952U, SM-S952U1, SM-S952W, SM-S9520, SC-51H, SM-S952Q và SM-S952Z.

Mẫu Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Báo cáo kỹ thuật xác nhận toàn bộ các mã thiết bị kể trên đều vận hành với thông số dòng điện một chiều 9V cùng cường độ 2,77A. Khi tính toán theo công thức công suất điện tức thời, con số này tương đương mức 25W danh định. Đây là công nghệ sạc từng xuất hiện lần đầu tiên trên thế hệ Galaxy S20 ra mắt vào năm 2020.

Danh sách này cho thấy tốc độ sạc của Galaxy S27 có lẽ chẳng mấy ấn tượng. Ảnh: IECEE

Trước đó, chuyên trang SammyGuru cũng từng ghi nhận hồ sơ đăng ký của Galaxy S27 và Galaxy S27+ trên hệ thống chứng nhận 3C tại Trung Quốc, cho thấy hai thiết bị không ghi nhận bước tiến nào về công suất sạc so với thế hệ Galaxy S26 và Galaxy S26+. Việc tiếp tục duy trì mức 25W đồng nghĩa với việc phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có sự nâng cấp về thời gian nạp điện suốt gần 7 năm phát triển dòng sản phẩm.

Bước phân hóa mạnh mẽ với pin lớn và công suất sạc 60W trên bản cao cấp

Trái ngược với phiên bản tiêu chuẩn, các thông tin từ chứng nhận 3C tại Trung Quốc công bố tuần trước lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác trên các mẫu máy cao cấp hơn. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro – phiên bản Pro đầu tiên trong lịch sử dòng Galaxy S – cùng với biến thể đầu bảng Galaxy S27 Ultra.

Hình ảnh rò rỉ được cho là mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Macworld

Hồ sơ kỹ thuật cho thấy Galaxy S27 Pro dự kiến sở hữu thỏi pin có dung lượng 5.200mAh, trong khi Galaxy S27 Ultra sẽ tích hợp thỏi pin lên tới 5.700mAh. Cả hai phiên bản này được đăng ký hỗ trợ công suất sạc nhanh chạm ngưỡng 60W, tạo ra khoảng cách hiệu năng nạp xả cách biệt so với bản tiêu chuẩn.

Mẫu thiết bị Dung lượng pin rò rỉ Công suất sạc hỗ trợ Nguồn cơ sở dữ liệu Galaxy S27 (Tiêu chuẩn) Chưa xác định 25W (9V - 2,77A) IECEE / UL Demko, 3C Galaxy S27 Pro 5.200mAh 60W Hệ thống chứng nhận 3C Galaxy S27 Ultra 5.700mAh 60W Hệ thống chứng nhận 3C

Áp lực cạnh tranh và bài toán tối ưu danh mục sản phẩm

Việc dậm chân ở công suất 25W đặt Galaxy S27 vào thế bất lợi trước các đối thủ trực tiếp cùng phân khúc. Trên thị trường flagship, những thiết bị đối trọng như Google Pixel 11 và iPhone 17 đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có công suất cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu rút ngắn thời gian chờ đợi của người dùng hiện đại.

Mặc dù phiên bản tiêu chuẩn vẫn duy trì những ưu điểm về mức giá dễ tiếp cận cùng kích thước nhỏ gọn cho người dùng phổ thông, nhưng việc thiếu vắng đột phá phần cứng cốt lõi có thể làm suy giảm sức hút nâng cấp. Khi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho một thiết bị cao cấp, họ đòi hỏi những cải tiến rõ nét về trải nghiệm sạc và thời lượng pin.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự phân hóa này còn phản ánh sức ép kinh doanh của Samsung trong giai đoạn bão giá linh kiện và chip bán dẫn (chipflation). Nhằm kiểm soát chi phí đầu vào và tối ưu hóa dây chuyền, hãng được cho là đang cân nhắc cắt giảm sản lượng một số dòng Galaxy A, đồng thời tái cấu trúc khoảng cách tính năng giữa các phân khúc smartphone để duy trì biên lợi nhuận một cách hiệu quả nhất.