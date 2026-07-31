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Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia giành chiến thắng

Văn Thể31/07/2026 18:44

Indonesia có lợi thế rõ rệt trước Đông Timor nhờ vị trí cao hơn, điểm số tốt hơn và thành tích đối đầu gần nhất, nhưng trận đấu vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ.

Đông Timor0 - 3IndonesiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Đông Timor tiếp đón Indonesia.

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Rayhan Hannan () nhận thẻ vàng.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Jackson Fowler () nhận thẻ vàng.

  • 21'Thẻ đỏ

    Phút 21': Jackson Fowler () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (): Shayne Pattynama vào sân thay Brian Fatari.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (): Sandy Walsh vào sân thay Wahyu Prasetyo.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Ragnar Oratmangoen vào sân thay Tim Geypens.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Dony Tri Pamungkas vào sân thay Marc Klok.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Eliano Reijnders () nhận thẻ vàng.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Corsino Lemos vào sân thay Tristan Arrarte.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): vào sân.

  • 74'BÀN THẮNG! Indonesia (0-1)

    Phút 74': Shayne Pattynama () lập công (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas). Tỷ số: 0 - 1.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Liam Farrugia () nhận thẻ vàng.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Luís Figo vào sân thay Olagar Malik.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Palomito Ribeiro vào sân thay Claudio Osorio.

  • 78'BÀN THẮNG! Indonesia (0-2)

    Phút 78': T. Haye () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Ragnar Oratmangoen () nhận thẻ vàng.

  • 81'BÀN THẮNG! Indonesia (0-3)

    Phút 81': Mitchell Baker () lập công (kiến tạo: Ragnar Oratmangoen). Tỷ số: 0 - 3.

  • 90'Indonesia ép sân

    Cầm bóng: Đông Timor 37 - 63 Indonesia, dứt điểm 4 - 20 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 5 - 1.

  • KTKết thúc: Đông Timor 0-3 Indonesia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 18:52 31/07/2026

Đông TimorThống kêIndonesia
38%
Kiểm soát bóng
62%
4
Dứt điểm
20
1
Trúng đích
8
2
Phạt góc
6
8
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
T. Haye
T. Haye
Indonesia
1 bàn
M
Mitchell Baker
Indonesia
1 bàn
Shayne Pattynama
Shayne Pattynama
Indonesia
1 bàn
Ragnar Oratmangoen
Ragnar Oratmangoen
Indonesia
1 kiến tạo
Dony Tri Pamungkas
Dony Tri Pamungkas
Indonesia
1 kiến tạo
Jordi Amat
Jordi Amat
Indonesia
Điểm 7.29

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Indonesia tại ASEAN Cup vào lúc 17:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Xét trên những dữ liệu hiện có, Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế đáng kể. Đội bóng này đang đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đông Timor xếp thứ 5 và chưa có điểm nào. Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo ra sự khác biệt rõ ràng về trạng thái trước giờ bóng lăn.

Phong độ trái ngược

Đông Timor đang trải qua chuỗi hai trận thua gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng duy trì sự ổn định, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu chuyển sang thế giằng co.

Trong khi đó, Indonesia có một chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu chưa cho thấy đầy đủ diễn biến của trận đấu này, kết quả tích cực giúp Indonesia có thêm cơ sở để tiếp cận cuộc đối đầu với sự tự tin cao hơn.

Sự tương phản về phong độ khiến nhiệm vụ của Đông Timor trở nên khó khăn hơn. Đội bóng này cần hạn chế những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự và tránh để Indonesia sớm kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Indonesia có thể hướng tới việc duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn bảo đảm sự cân bằng giữa các tuyến.

Indonesia nắm lợi thế đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, và Indonesia là bên giành chiến thắng. Kết quả này chưa đủ để phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, nhưng vẫn tạo thêm lợi thế tâm lý cho Indonesia trước cuộc tái đấu.

Đông Timor vì thế cần giữ sự tập trung trong cách nhập cuộc. Khi đối thủ có ưu thế từ bảng xếp hạng, phong độ và đối đầu, việc đánh mất thế trận từ sớm có thể khiến kế hoạch thi đấu bị phá vỡ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách Đông Timor tổ chức khối phòng ngự và khả năng Indonesia khai thác những khoảng trống giữa các tuyến. Đông Timor cần ưu tiên cự ly đội hình hợp lý, giảm không gian cho đối thủ triển khai bóng và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công.

Với Indonesia, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí thứ 3 cùng 3 điểm mà còn ở trạng thái phong độ tốt hơn. Đội bóng này cần tránh thi đấu nóng vội, bởi việc đẩy đội hình lên quá cao có thể tạo ra khoảng trống phía sau. Một cách tiếp cận kiểm soát, luân chuyển bóng chắc chắn và gây sức ép đúng thời điểm sẽ giúp Indonesia phát huy ưu thế hiện có.

Nhận định trước trận

Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: đang có 3 điểm, đứng thứ 3, sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất và từng vượt qua Đông Timor trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, lợi thế trên giấy tờ chỉ có thể chuyển thành ưu thế thực tế nếu Indonesia duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Đông Timor sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật, đặc biệt ở khâu phòng ngự, để kéo trận đấu ra khỏi thế áp đảo của đối thủ. Trong khi đó, Indonesia có cơ sở để chủ động hơn, nhưng không nên xem nhẹ khả năng chống trả của đội chủ nhà. Cán cân trước trận đang nghiêng về Indonesia, còn Đông Timor phải tìm cách tạo ra một thế trận chặt chẽ và giàu tính cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Đông Timor · 0 thắng0 hòaIndonesia · 1 thắng
13/11/2018
Indonesia
3 - 1
Đông Timor
IND
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBTTB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
9
Thủng lưới
Indonesia
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 5.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Singapore2200+36TT
2Việt Nam1100+73T
3Indonesia1100+43T
4Campuchia2002-50BB
5Đông Timor2002-90BB
5TBC000000
Tình hình lực lượng
Đông Timor
Không có thông tin
Indonesia
Kevin Diks (Foot Bruise)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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