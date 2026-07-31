Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia giành chiến thắng Indonesia có lợi thế rõ rệt trước Đông Timor nhờ vị trí cao hơn, điểm số tốt hơn và thành tích đối đầu gần nhất, nhưng trận đấu vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ.

Đông Timor 0 - 3 Indonesia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Indonesia.

3' Thẻ vàng Phút 3': Rayhan Hannan () nhận thẻ vàng.

14' Thẻ vàng Phút 14': Jackson Fowler () nhận thẻ vàng.

21' Thẻ đỏ Phút 21': Jackson Fowler () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Thay người Phút 54' (): Shayne Pattynama vào sân thay Brian Fatari.

54' Thay người Phút 54' (): Sandy Walsh vào sân thay Wahyu Prasetyo.

66' Thay người Phút 66' (): Ragnar Oratmangoen vào sân thay Tim Geypens.

66' Thay người Phút 66' (): Dony Tri Pamungkas vào sân thay Marc Klok.

69' Thẻ vàng Phút 69': Eliano Reijnders () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Corsino Lemos vào sân thay Tristan Arrarte.

69' Thay người Phút 69' (): vào sân.

74' BÀN THẮNG! Indonesia (0-1) Phút 74': Shayne Pattynama () lập công (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas). Tỷ số: 0 - 1.

76' Thẻ vàng Phút 76': Liam Farrugia () nhận thẻ vàng.

77' Thay người Phút 77' (): Luís Figo vào sân thay Olagar Malik.

77' Thay người Phút 77' (): Palomito Ribeiro vào sân thay Claudio Osorio.

78' BÀN THẮNG! Indonesia (0-2) Phút 78': T. Haye () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

80' Thẻ vàng Phút 80': Ragnar Oratmangoen () nhận thẻ vàng.

81' BÀN THẮNG! Indonesia (0-3) Phút 81': Mitchell Baker () lập công (kiến tạo: Ragnar Oratmangoen). Tỷ số: 0 - 3.

90' Indonesia ép sân Cầm bóng: Đông Timor 37 - 63 Indonesia, dứt điểm 4 - 20 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 5 - 1.

KT Kết thúc: Đông Timor 0-3 Indonesia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 18:52 31/07/2026

Đông Timor Thống kê Indonesia 38% Kiểm soát bóng 62% 4 Dứt điểm 20 1 Trúng đích 8 2 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật T. Haye Indonesia 1 bàn M Mitchell Baker Indonesia 1 bàn Shayne Pattynama Indonesia 1 bàn Ragnar Oratmangoen Indonesia 1 kiến tạo Dony Tri Pamungkas Indonesia 1 kiến tạo Jordi Amat Indonesia Điểm 7.29

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Indonesia tại ASEAN Cup vào lúc 17:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Xét trên những dữ liệu hiện có, Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế đáng kể. Đội bóng này đang đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đông Timor xếp thứ 5 và chưa có điểm nào. Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo ra sự khác biệt rõ ràng về trạng thái trước giờ bóng lăn.

Phong độ trái ngược

Đông Timor đang trải qua chuỗi hai trận thua gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng duy trì sự ổn định, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu chuyển sang thế giằng co.

Trong khi đó, Indonesia có một chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu chưa cho thấy đầy đủ diễn biến của trận đấu này, kết quả tích cực giúp Indonesia có thêm cơ sở để tiếp cận cuộc đối đầu với sự tự tin cao hơn.

Sự tương phản về phong độ khiến nhiệm vụ của Đông Timor trở nên khó khăn hơn. Đội bóng này cần hạn chế những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự và tránh để Indonesia sớm kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Indonesia có thể hướng tới việc duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn bảo đảm sự cân bằng giữa các tuyến.

Indonesia nắm lợi thế đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, và Indonesia là bên giành chiến thắng. Kết quả này chưa đủ để phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, nhưng vẫn tạo thêm lợi thế tâm lý cho Indonesia trước cuộc tái đấu.

Đông Timor vì thế cần giữ sự tập trung trong cách nhập cuộc. Khi đối thủ có ưu thế từ bảng xếp hạng, phong độ và đối đầu, việc đánh mất thế trận từ sớm có thể khiến kế hoạch thi đấu bị phá vỡ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách Đông Timor tổ chức khối phòng ngự và khả năng Indonesia khai thác những khoảng trống giữa các tuyến. Đông Timor cần ưu tiên cự ly đội hình hợp lý, giảm không gian cho đối thủ triển khai bóng và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công.

Với Indonesia, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí thứ 3 cùng 3 điểm mà còn ở trạng thái phong độ tốt hơn. Đội bóng này cần tránh thi đấu nóng vội, bởi việc đẩy đội hình lên quá cao có thể tạo ra khoảng trống phía sau. Một cách tiếp cận kiểm soát, luân chuyển bóng chắc chắn và gây sức ép đúng thời điểm sẽ giúp Indonesia phát huy ưu thế hiện có.

Nhận định trước trận

Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: đang có 3 điểm, đứng thứ 3, sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất và từng vượt qua Đông Timor trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, lợi thế trên giấy tờ chỉ có thể chuyển thành ưu thế thực tế nếu Indonesia duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Đông Timor sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật, đặc biệt ở khâu phòng ngự, để kéo trận đấu ra khỏi thế áp đảo của đối thủ. Trong khi đó, Indonesia có cơ sở để chủ động hơn, nhưng không nên xem nhẹ khả năng chống trả của đội chủ nhà. Cán cân trước trận đang nghiêng về Indonesia, còn Đông Timor phải tìm cách tạo ra một thế trận chặt chẽ và giàu tính cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Đông Timor · 0 thắng 0 hòa Indonesia · 1 thắng Indonesia 3 - 1 Đông Timor IND

Đông Timor 5 trận gần nhất B B T T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 9 Thủng lưới Indonesia 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 3 Indonesia 1 1 0 0 +4 3 T 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 B B 5 Đông Timor 2 0 0 2 -9 0 B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Đông Timor Không có thông tin Indonesia ✚ Kevin Diks (Foot Bruise)