Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia giành chiến thắng Đông Timor đối đầu Indonesia tại ASEAN Cup vào 17h ngày 31/07/2026, trong bối cảnh Indonesia toàn thắng cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Đông Timor 0 - 3 Indonesia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Indonesia.

3' Thẻ vàng Phút 3': M. Hannan (Indonesia) nhận thẻ vàng (Foul).

14' Thẻ vàng Phút 14': J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ vàng (Foul).

21' Thẻ vàng Phút 21': J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ vàng (Foul).

21' Thẻ đỏ Phút 21': J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ đỏ (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Indonesia): E. Vikri vào sân thay M. Hannan.

54' Thay người Phút 54' (Indonesia): S. Walsh vào sân thay W. Prasetyo.

54' Thay người Phút 54' (Indonesia): S. Pattynama vào sân thay B. Fatari.

66' Thay người Phút 66' (Indonesia): R. Oratmangoen vào sân thay T. Geypens.

66' Thay người Phút 66' (Indonesia): D. Pamungkas vào sân thay M. Klok.

68' Thay người Phút 68' (Đông Timor): O. Da Silva vào sân thay T. Arrarte.

68' Thay người Phút 68' (Đông Timor): A. Bakhito vào sân thay Z. Cruz.

69' Thẻ vàng Phút 69': E. Reijnders (Indonesia) nhận thẻ vàng (Foul).

74' BÀN THẮNG! Indonesia (0-1) Phút 74': S. Pattynama (Indonesia) lập công (kiến tạo: D. Pamungkas). Tỷ số: 0 - 1.

76' Thẻ vàng Phút 76': L. Farrugia (Đông Timor) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Đông Timor): P. Ribeiro vào sân thay C. Gomes Osorio.

77' Thay người Phút 77' (Đông Timor): L. Figo vào sân thay Kaka.

78' BÀN THẮNG! Indonesia (0-2) Phút 78': T. Haye (Indonesia) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

80' Thẻ vàng Phút 80': R. Oratmangoen (Indonesia) nhận thẻ vàng (Foul).

81' BÀN THẮNG! Indonesia (0-3) Phút 81': M. Lee Baker (Indonesia) lập công (kiến tạo: R. Oratmangoen). Tỷ số: 0 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Đông Timor): A. Viegas vào sân thay Zenivio.

KT Kết thúc: Đông Timor 0-3 Indonesia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 18:52 31/07/2026

Đông Timor sẽ đối đầu Indonesia lúc 17h ngày 31/07/2026 tại Chonburi Daikin Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup. Tâm điểm của trận đấu nằm ở sự tương phản giữa phong độ gần đây của Đông Timor và ưu thế tuyệt đối của Indonesia trong 4 lần gặp nhau gần nhất.

Đông Timor cần phá vỡ xu hướng bất lợi

Phong độ gần nhất của Đông Timor là thắng 2 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đã có những thời điểm giành được kết quả tích cực, nhưng sự ổn định vẫn là vấn đề cần được kiểm chứng khi bước vào cuộc đối đầu với Indonesia.

Điểm đáng chú ý là hai chiến thắng của Đông Timor xuất hiện trước hai thất bại trong chuỗi được cung cấp, theo thứ tự từ gần nhất đến cũ hơn. Diễn biến này tạo ra một trận đấu mà Đông Timor cần duy trì sự tập trung trong cả trận, thay vì chỉ dựa vào những tín hiệu tích cực từ giai đoạn đầu.

Indonesia chiếm ưu thế rõ rệt khi đối đầu

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Đông Timor chưa thắng và cũng chưa có trận hòa nào trước Indonesia. Indonesia giành chiến thắng ở cả 4 trận, qua đó sở hữu lợi thế tâm lý đáng kể trước lần gặp lại này.

Thống kê đối đầu không quyết định kết quả trận đấu sắp tới, nhưng nó cho thấy Indonesia thường kiểm soát tốt cặp đấu này. Với Đông Timor, nhiệm vụ trước mắt là thu hẹp khoảng cách về thế trận và tránh để những bất lợi trong quá khứ tác động đến cách nhập cuộc.

Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát thế trận

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội.

Về mặt định hướng, Indonesia nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin đến từ chuỗi đối đầu áp đảo. Điều quan trọng với họ là biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát bóng, gây sức ép có tổ chức và duy trì sức ép trong thời gian đủ dài. Tuy nhiên, những chi tiết về cách triển khai chưa được xác định từ dữ liệu hiện có.

Ở chiều ngược lại, Đông Timor cần ưu tiên sự chặt chẽ và tính kỷ luật trong cự ly đội hình. Khi đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội, việc hạn chế khoảng trống và bảo đảm sự tập trung trong các thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa lớn. Nếu giữ được cấu trúc phòng ngự, Đông Timor mới có cơ hội đưa trận đấu về thế giằng co hơn.

Nhận định trước trận

Indonesia bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng từ lịch sử đối đầu: toàn thắng 4 lần gần nhất trước Đông Timor. Đông Timor có phong độ gồm 2 chiến thắng và 2 thất bại trong chuỗi gần nhất, nhưng cần thể hiện sự ổn định cao hơn để tạo ra thế trận cân bằng.

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium vì thế có thể được quyết định bởi khả năng Indonesia duy trì sức ép và cách Đông Timor xử lý những thời điểm chịu áp lực. Chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số, nhưng cán cân trước trận đang nghiêng về Indonesia.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Đông Timor · 0 thắng 0 hòa Indonesia · 4 thắng Đông Timor 0 - 3 Indonesia IND Indonesia 3 - 0 Đông Timor IND Indonesia 4 - 1 Đông Timor IND Indonesia 3 - 1 Đông Timor IND

Đông Timor 5 trận gần nhất B B B T T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 10 Thủng lưới Indonesia 5 trận gần nhất T T T T B