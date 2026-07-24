Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam giành chiến thắng
Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Đông Timor tiếp đón Việt Nam.
- 7'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-1)
Phút 7': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 26 - 74 Việt Nam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.
- 31'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-2)
Phút 31': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen). Tỷ số: 0 - 2.
- 38'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 48 - 52 Việt Nam, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 41'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-3)
Phút 41': Hêndrio () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 3.
- 43'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-4)
Phút 43': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 4.
- 45+1'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-5)
Phút 45+1': Rafaelson () lập công (kiến tạo: Van Vi Nguyen). Tỷ số: 0 - 5.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Hoang Viet Anh Bui vào sân thay Thanh Chung Nguyen.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Van Do Le vào sân thay Tien Anh Truong.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Tuan Tai Phan vào sân thay Van Vi Nguyen.
- 63'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 42 - 58 Việt Nam, dứt điểm 3 - 18 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 65'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-6)
Phút 65': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Viet Anh Bui). Tỷ số: 0 - 6.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Eric Silva () nhận thẻ vàng.
- 75'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 40 - 60 Việt Nam, dứt điểm 3 - 20 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Hai Long Nguyen vào sân thay Xuan Manh Pham.
- 76'Thay người
Phút 76' (): vào sân.
- 79'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-7)
Phút 79': Quang Hai Nguyen (Đông Timor) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 7.
- 86'Thay người
Phút 86' (): Tran Viet Cuong Nguyen vào sân thay Hêndrio.
- 87'Việt Nam ép sân
Cầm bóng: Đông Timor 39 - 61 Việt Nam, dứt điểm 4 - 23 (trúng đích 0 - 10), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.
- KTKết thúc: Đông Timor 0-7 Việt Nam
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.
Cập nhật lúc 22:22 24/07/2026
Thông tin trận đấu
Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.
Bối cảnh trước trận
Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho chặng tiếp theo của giải. Với Việt Nam, đội cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn để cải thiện tình thế hiện tại. Trong khi đó, Đông Timor bước vào trận đấu cũng chịu sức ép phải tạo ra dấu ấn rõ ràng hơn sau khi chưa giành được điểm nào.
Điểm chờ đợi trong lối chơi
Dữ liệu hiện có chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự hay lựa chọn phương án tấn công, phòng ngự.
Điều có thể khẳng định là vị trí và điểm số hiện tại sẽ đặt trọng tâm vào tính hiệu quả của từng thời điểm trong trận. Đội kiểm soát tốt thế trận và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội tạo khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa có điểm.
Nhận định trước trận
Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa cơ hội của mỗi đội. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, đối đầu hoặc lực lượng, kết quả cụ thể không thể được khẳng định trước giờ khai cuộc.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)