Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam giành chiến thắng Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Đông Timor 0 - 7 Việt Nam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

7' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-1) Phút 7': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 26 - 74 Việt Nam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

31' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-2) Phút 31': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen). Tỷ số: 0 - 2.

38' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 48 - 52 Việt Nam, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-3) Phút 41': Hêndrio () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 3.

43' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-4) Phút 43': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 4.

45+1' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-5) Phút 45+1': Rafaelson () lập công (kiến tạo: Van Vi Nguyen). Tỷ số: 0 - 5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

63' Thay người Phút 63' (): Hoang Viet Anh Bui vào sân thay Thanh Chung Nguyen.

63' Thay người Phút 63' (): Van Do Le vào sân thay Tien Anh Truong.

63' Thay người Phút 63' (): Tuan Tai Phan vào sân thay Van Vi Nguyen.

63' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 42 - 58 Việt Nam, dứt điểm 3 - 18 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

65' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-6) Phút 65': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Viet Anh Bui). Tỷ số: 0 - 6.

68' Thẻ vàng Phút 68': Eric Silva () nhận thẻ vàng.

75' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 40 - 60 Việt Nam, dứt điểm 3 - 20 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

76' Thay người Phút 76' (): Hai Long Nguyen vào sân thay Xuan Manh Pham.

76' Thay người Phút 76' (): vào sân.

79' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-7) Phút 79': Quang Hai Nguyen (Đông Timor) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 7.

86' Thay người Phút 86' (): Tran Viet Cuong Nguyen vào sân thay Hêndrio.

87' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 39 - 61 Việt Nam, dứt điểm 4 - 23 (trúng đích 0 - 10), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

KT Kết thúc: Đông Timor 0-7 Việt Nam Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 22:22 24/07/2026

Đội hình chính thức Đông Timor Sơ đồ 3-4-3 Việt Nam Sơ đồ 3-4-2-1 1 Dylan Niski 3 Eric Silva 4 Anizo Correia 16 Ryan Jom 7 Luís Figo 6 João Varudo 8 Claudio Osorio 23 Oatnasio da Silva 9 João Rangel 14 Zion Cruz 11 Zenivio Mota 1 Lê Giang Patrik 3 Nguyễn Văn Vĩ 7 Xuan Manh Pham 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Quang Hai Nguyen 14 Hoang Duc Nguyen 10 Đỗ Hoàng Hên 16 Thanh Chung Nguyen 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026

Đông Timor Thống kê Việt Nam 40% Kiểm soát bóng 60% 7 Dứt điểm 23 0 Trúng đích 10 2 Phạt góc 6 4 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 7 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Đ Đình Bắc Nguyễn Việt Nam 4 bàn · 1 kiến tạo Hêndrio Việt Nam 2 bàn Quang Hai Nguyen Việt Nam 1 bàn · 2 kiến tạo Rafaelson Việt Nam 1 bàn Hoang Duc Nguyen Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 8.2 Van Vi Nguyen Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 7.17

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Bối cảnh trước trận

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho chặng tiếp theo của giải. Với Việt Nam, đội cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn để cải thiện tình thế hiện tại. Trong khi đó, Đông Timor bước vào trận đấu cũng chịu sức ép phải tạo ra dấu ấn rõ ràng hơn sau khi chưa giành được điểm nào.

Điểm chờ đợi trong lối chơi

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự hay lựa chọn phương án tấn công, phòng ngự.

Điều có thể khẳng định là vị trí và điểm số hiện tại sẽ đặt trọng tâm vào tính hiệu quả của từng thời điểm trong trận. Đội kiểm soát tốt thế trận và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội tạo khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa có điểm.

Nhận định trước trận

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa cơ hội của mỗi đội. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, đối đầu hoặc lực lượng, kết quả cụ thể không thể được khẳng định trước giờ khai cuộc.

Đông Timor 5 trận gần nhất T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0