Đông Timor 2-2 Campuchia: Hai đội chia điểm Đông Timor so tài Campuchia với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu bảng, dù đang xếp thứ 3 và chịu nhiều bất lợi trước đối phương trong các lần chạm trán gần đây.

Đông Timor 2 - 2 Campuchia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Campuchia.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Đông Timor 49% - 51% Campuchia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Đông Timor (1-0) Phút 17': João Pedro da Silva Freitas (Đông Timor) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Samuel Bong (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Đông Timor 52% - 48% Campuchia, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

28' Thay người Phút 28' (Campuchia): Sieng Chanthea vào sân thay Sokyuth Kim.

28' BÀN THẮNG! Campuchia (1-1) Phút 28': Andres Nieto (Campuchia) lập công (kiến tạo: Yudai Ogawa). Tỷ số: 1 - 1.

34' Thay người Phút 34' (Đông Timor): Fretelian Dos Santos vào sân thay Claudio osorio.

37' Campuchia ép sân Cầm bóng: Đông Timor 42% - 58% Campuchia, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

38' BÀN THẮNG! Campuchia (1-2) Phút 38': Andres Nieto (Campuchia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Campuchia ép sân Cầm bóng: Đông Timor 27% - 73% Campuchia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

54' Thay người Phút 54' (Đông Timor): Olagar Fernando Malik Xavier vào sân thay Vabio Canavaro Araújo Santos Pires.

58' BÀN THẮNG! Đông Timor (2-2) Phút 58': Alexandro Bakhito Corsino Lemos (Đông Timor) lập công (kiến tạo: Tristan Xavi Arrarte). Tỷ số: 2 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Campuchia): Kriya Sareth vào sân thay Ouk Sovann.

65' Thay người Phút 65' (Campuchia): Ratanak Min vào sân thay Iago Bento Fernandes.

67' Campuchia ép sân Cầm bóng: Đông Timor 26% - 74% Campuchia, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 0.

78' Thẻ vàng Phút 78': Yudai Ogawa (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Đông Timor): Oatnasio Da Silva Guterres vào sân thay Tristan Xavi Arrarte.

79' Thay người Phút 79' (Đông Timor): Natalino de Jesus da Costa vào sân thay Alexandro Bakhito Corsino Lemos.

79' Thay người Phút 79' (Đông Timor): Paulo Gusmão vào sân thay João Pedro da Silva Freitas.

79' Campuchia ép sân Cầm bóng: Đông Timor 24% - 76% Campuchia, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Đông Timor 2-2 Campuchia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 17:52 30/09/2026

Đội hình chính thức Đông Timor Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Zé Pedro Campuchia Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Gyotoku 12 A. Lima 7 L. Figo 3 E. Silva 6 João Manuel Jesus Varudo Afonso 16 R. Jom 5 P. Ribeiro 22 V. Canavaro 13 Tristan Xavi Arrarte 8 C. Osorio 10 Joao Pedro 19 A. Bakhito 1 Keo Soksela 12 Ouk Sovann 3 T. Ose 16 Kim Sokyuth 20 Chheng Meng 11 Sin Kakada 6 Y. Ogawa 8 Bong Samuel 10 A. Nieto 7 I. Fernandes 23 Sor Rotana Dự bị Đông Timor 4 Anizo Correia 14 Z. Cruz 17 Liam Farrugia 15 Paulo Gusmão 20 E. Luro 9 O. Xavier 18 Juvito Moniz 1 D. Niski 2 J. Fowler Campuchia 14 Soknet Hav 15 Min Ratanak 4 A. Mirzaev 5 H. Mizuno 19 Nhean Sosidan 18 P. Sokha 22 L. Reth 17 T. Sa 13 Kriya Sareth Cập nhật đội hình lúc 15:32 30/09/2026

Đông Timor Thống kê Campuchia 28% Kiểm soát bóng 72% 9 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 4 1 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật A. Nieto Campuchia 2 bàn A. Bakhito Đông Timor 1 bàn Joao Pedro Đông Timor 1 bàn Y. Ogawa Campuchia 1 kiến tạo · điểm 7.7 T Tristan Xavi Arrarte Đông Timor 1 kiến tạo · điểm 6.6

Cuộc đối đầu giữa Đông Timor và Campuchia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 30/09/2026 trên sân trung lập, mở ra cơ hội để Đông Timor nỗ lực bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù đang đứng ở vị trí bất lợi hơn trên bảng xếp hạng, quyết tâm thu hẹp cách biệt điểm số sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ Đông Timor trong màn so tài này.

Bối cảnh bảng đấu và cơ hội của Đông Timor

Sau những lượt trận đã qua, cục diện bảng đấu đang có sự phân hóa rõ rệt về điểm số. Campuchia hiện nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Đông Timor tạm thời đứng thứ 3 khi chưa có được điểm số nào.

Khoảng cách 3 điểm đồng nghĩa với việc Đông Timor buộc phải hướng tới một kết quả khả quan để duy trì hy vọng bám sát nhóm dẫn đầu. Nếu không thể giành điểm, cách biệt sẽ bị nới rộng và hành trình cạnh tranh vị trí số một sẽ trở nên vô cùng gian nan. Ngược lại, một màn trình diễn tích cực sẽ giúp họ lập tức trở lại đường đua.

Tương quan phong độ và ưu thế lịch sử của Campuchia

Về mặt tâm lý thi đấu, hai đội đang trải qua những trạng thái hoàn toàn trái ngược. Ở trận đấu gần nhất, Campuchia đã xuất sắc giành chiến thắng, qua đó tạo đà hưng phấn lớn cho toàn đội. Trái lại, Đông Timor phải nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất, khiến họ chịu nhiều áp lực trong việc cải thiện lối chơi.

Bên cạnh phong độ, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía Campuchia. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, Campuchia thể hiện sự áp đảo khi giành 4 trận thắng và hòa 1 trận, còn Đông Timor chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sự lấn lướt trong quá khứ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Campuchia khi bước vào cuộc tái đấu này.

Nhận định thế trận trên sân trung lập

Do trận đấu diễn ra theo thể thức tập trung trên sân trung lập, cả hai đội đều thi đấu trong điều kiện tương đương mà không bên nào nắm ưu thế về mặt địa điểm. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện hai bên phải có những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Campuchia nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, dựa vào sự hưng phấn từ trận thắng gần nhất cùng sự tự tin trước đối thủ quen mặt. Về phía Đông Timor, việc hóa giải các phương án tấn công của đối phương và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ sẽ là chìa khóa then chốt. Nỗ lực tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu đòi hỏi Đông Timor phải thi đấu với sự tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Đông Timor · 0 thắng 1 hòa Campuchia · 4 thắng Campuchia 3 - 0 Đông Timor CAM Campuchia 2 - 1 Đông Timor CAM Campuchia 2 - 1 Đông Timor CAM Campuchia 2 - 2 Đông Timor Hòa Campuchia 3 - 2 Đông Timor CAM

Đông Timor 5 trận gần nhất B B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Campuchia 5 trận gần nhất T B T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Myanmar 2 1 0 1 +1 3 B T 2 Campuchia 1 1 0 0 +1 3 T 3 Đông Timor 1 0 0 1 -2 0 B